Πάτρα: Νέο σοβαρό τροχαίο, στο νοσοκομείο μητέρα και γιος!
Το ατύχημα συνέβη στα Ζαρουχλέικα, συγκρούστηκαν ΙΧ με δίκυκλο
Ένα ακόμη σοβαρό τροχαίο ατύχημα συνέβη στην Πάτρα και συγκεκριμένα στα Ζαρουχλέικα, καθώς συγκρούστηκαν ΙΧ με δίκυκλο.
Στο δίκυκλο επέβαιναν μία 50χρονη μητέρα και ο 17χρονος γιος της και μάλιστα από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν και οι δύο.
Έτσι μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο με ασθενοφόρο. Πλέον για τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργείται έρευνα από την Τροχαία Πατρών.
