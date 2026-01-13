Πάτρα: Νέο ξενοδοχείο στο κέντρο;

Θυμίζουμε οτι σε κοντινή απόσταση γίνεται ανακαίνιση στο ξενοδοχείο “Αστηρ” και επίσης, γίνεται ανακαίνιση και στο ξενοδοχείο “Achaia Beach”

Πάτρα: Νέο ξενοδοχείο στο κέντρο;
13 Ιαν. 2026 11:33
Pelop News

Αναγνώστης της «Π» μάς έστειλε φωτογραφία κτιρίου στην οδό Ερμού, στο κέντρο της πόλης, που πρόσφατα αποκαλύφτηκε μετά από εργασίες ανακαίνισης.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για κτίριο που προορίζεται να γίνει ξενοδοχείο ή διαμερίσματα air bnb, ένα από τα πολλά που «ξεφυτρώνουν» τους τελευταίους μήνες.

Πάντως, έχουμε μια ακόμα δραστηριότητα αναβάθμισης ακίνητου στην καρδιά της πόλης και αυτό λέει πολλά.

 

