Πάτρα: Νέος διαγωνισμός για φορτιστές – Το σχέδιο προβλέπει 50 σταθμούς φόρτισης οχημάτων

Με καθυστερήσεις και θεσμικές εμπλοκές συνεχίζεται το μεγάλο έργο προμήθειας και εγκατάστασης σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στην Πάτρα, ένα από τα σημαντικότερα για τη μετάβαση της πόλης στην ηλεκτροκίνηση. Ο αρχικός διαγωνισμός, που είχε προκηρυχθεί από τον Δήμο Πατρέων το καλοκαίρι με προθεσμία υποβολής προσφορών έως τις 31 Αυγούστου, βρέθηκε στο επίκεντρο προσφυγής από τη ΔΕΗ, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει σημαντική παρουσία στην ανάπτυξη δικτύων φόρτισης.

Η ΔΕΗ υποστήριξε ότι ο Δήμος προχώρησε σε ουσιαστικές τροποποιήσεις των τευχών δημοπράτησης, χωρίς να παρατείνει τον χρόνο υποβολής προσφορών, όπως προβλέπουν κρίσιμες διατάξεις της νομοθεσίας και της ίδιας της διακήρυξης. Σύμφωνα με την εταιρεία, οι ενδιαφερόμενοι έπρεπε να έχουν τον απαραίτητο χρόνο για να επανασχεδιάσουν τις προσφορές τους με βάση τις αλλαγές.

Η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) έκανε δεκτή εν μέρει την προδικαστική προσφυγή και ακύρωσε το σκέλος της διαδικασίας που κρίθηκε ότι παραβιάζει τη νομιμότητα. Παράλληλα, υποχρέωσε τον Δήμο να συμμορφωθεί με την απόφαση κάτι που συνέβη και στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής της 25ης Νοεμβρίου εγκρίθηκαν οι διορθωμένοι όροι δημοπράτησης και μέσα στον Δεκέμβριο αναμένεται να επαναπροκηρυχθεί ο διαγωνισμός -για δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες.

Η σύμβαση παραχώρησης προβλέπει τη δημιουργία 50 σταθμών φόρτισης με 100 θέσεις, οι οποίοι θα εξυπηρετούν ηλεκτρικά ΙΧ, ταξί, λεωφορεία και φορτηγά. Δεν προβλέπεται φόρτιση μικροκινητικότητας, όπως πατίνια ή ποδήλατα. Η υλοποίηση θα γίνει σε τρεις φάσεις, με 17 σημεία ήδη ενταγμένα στο Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων του Δήμου.

Ανάμεσα στα κεντρικά σημεία που θα φιλοξενήσουν φορτιστές περιλαμβάνονται η Μαιζώνος, η πλατεία Ομονοίας, η Αγίου Ανδρέου, καθώς και σημεία σε Ρίο, Παραλία, Οβριά και Βραχναίικα. Το δίκτυο θα διαθέτει φορτιστές DC50kW και AC22kW, καλύπτοντας τόσο ανάγκες γρήγορης όσο και συμβατικής φόρτισης.

Η διάρκεια της παραχώρησης είναι 11 έτη –το πρώτο για αδειοδότηση και εγκατάσταση, τα επόμενα δέκα για λειτουργία και συντήρηση. Το συνολικό κόστος του έργου υπερβαίνει τα 5 εκατ. ευρώ, με το σκέλος του εξοπλισμού και των συνδέσεων να ανέρχεται στα 1,84 εκατ. ευρώ. Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής.

Παρά τα εμπόδια, το έργο αποτελεί κρίσιμη επένδυση για τη βιώσιμη κινητικότητα, τη μείωση των εκπομπών και τη μετάβαση της πόλης σε πιο καθαρά μέσα μεταφοράς, δημιουργώντας ένα σύγχρονο και εκτεταμένο δίκτυο φόρτισης για πολίτες και επαγγελματίες.

