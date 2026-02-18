Πάτρα: Ντροπή η μη ολοκλήρωση της Δομής για άτομα με αυτισμό – Υποθέσεις κακοποίησης απασχολούν τους γονείς

Αποφασισμένοι να χτυπήσουν την πόρτα της υπουργού Παιδείας είναι οι γονείς παιδιών που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού, με αίτημα την ανάπτυξη ενός δικτύου προστασίας των παιδιών τους εντός του σχολικού περιβάλλοντος, αλλά και των εκπαιδευτικών που δίνουν καθημερινά τη μάχη τους.

Αφορμή αποτέλεσαν τα τελευταία περιστατικά κακοποίησης παιδιών σε ειδικά σχολεία της Πάτρας. «Είναι κοινό μυστικό ότι γύρω από τέτοιες υποθέσεις επικρατεί συχνά σιωπή, μια άτυπη συγκάλυψη που προστατεύει τους υπαίτιους και αφήνει εκτεθειμένα τα παιδιά. Ως γονείς δηλώνουμε ξεκάθαρα: αυτό δεν θα γίνει ανεκτό» δήλωσε στην «Π» ο γιατρός και πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Αχαΐας «ΜΙΤΟΣ» Θωμάς Γκορίλας.

Ο ίδιος υπογραμμίζει ότι: «Τα παιδιά μας δεν έχουν τη δυνατότητα να περιγράψουν αυτό που βιώνουν και να ζητήσουν βοήθεια. Οι ενδείξεις φόβου, άγχους και άρνησης φοίτησης που παρουσίαζαν πολλά παιδιά δεν μπορούσαν να αξιολογηθούν και να ερμηνευθούν έγκαιρα, καθώς αδυνατούσαν να μεταφέρουν τι πραγματικά συνέβαινε, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις επαγγελματίες της ειδικής εκπαίδευσης φέρονται να απέκρυπταν περιστατικά βίας και εκφοβισμού».

Ο Σύλλογος επιδιώκει συνεργασία με τη διοίκηση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως και με τη διοίκηση της Περιφερειακής Διεύθυνσης της Εκπαίδευσης, προκειμένου «να υπάρχουν άμεσα αντανακλαστικά όταν καταγγέλλεται ένα περιστατικά. Αφενός να διερευνάται άμεσα και αφετέρου να λαμβάνονται τα απαιτούμενα μέτρα. Αυτό δεν προστατεύει μόνο τα παιδιά μας, αλλά και την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών, οι οποίοι υπηρετούν στα ειδικά σχολεία και η οποία πασχίζει καθημερινά να κάνει το καλύτερο δυνατό. Τα παιδιά δεν είναι σε θέση να μας μεταφέρουν αυτό που βιώνουν, επομένως η ευθύνη προστασίας τους ανήκει σε όλους: γονείς, κοινωνία, Πολιτεία και θεσμούς».

Οι γονείς τονίζουν ότι τα φαινόμενα κακοποίησης των παιδιών με αναπηρία πρέπει να τερματιστούν οριστικά. Στο πλαίσιο αυτό ζητούν τα εξής:

⦁ Αμεση απομάκρυνση κάθε εργαζόμενου που επιδεικνύει κακοποιητική συμπεριφορά.

⦁ Τοποθέτηση καμερών ασφαλείας σε κοινόχρηστους χώρους, με πλήρη σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα.

⦁ Τακτικούς ελέγχους από ανεξάρτητους φορείς.

⦁ Υποχρεωτική εκπαίδευση, αξιολόγηση και ψυχολογική καταλληλόλητα του προσωπικού ειδικής αγωγής.

«Η ειδική αγωγή δεν μπορεί να αποτελεί εύκολη επαγγελματική επιλογή. Απαιτεί υψηλή ευθύνη, ενσυναίσθηση και ακέραιο χαρακτήρα. Η παρουσία κακοποιητικών εκπαιδευτικών δεν είναι απλώς αντιδεοντολογική, είναι επικίνδυνη και κακουργηματική. Ο Σύλλογος ”ΜΙΤΟΣ” θα συνεχίσει να αγωνίζεται για σχολεία ασφαλή, ανθρώπινα και αξιοπρεπή για όλα τα παιδιά» τονίζει σε σχετική της ανακοίνωση η διοίκηση του Συλλόγου, σημειώνοντας πως:

⦁ Δεν θα σιωπήσουμε. Δεν θα κουραστούμε. Δεν θα επιτρέψουμε να πληγωθεί ξανά κανένα παιδί.

⦁ Τα παιδιά με αναπηρία χρειάζονται φωνή. Και εμείς θα είμαστε αυτή η φωνή.

⦁ Γιατί όλα τα παιδιά αξίζουν το αυτονόητο: ασφάλεια, σεβασμό, προστασία και αγάπη.

Ποιος ευθύνεται;

Εν τω μεταξύ, σε κακόγουστο σήριαλ με σοβαρότατες συνέπειες στα άτομα με αυτισμό και στις οικογένειές τους εξελίσσεται η ολοκλήρωση της μοναδικής δομής για άτομα με αυτισμό στην περιοχή μας.

Οπως έχει αναδείξει η «Π» με σχετικά ρεπορτάζ, η δομή αυτή έπρεπε να έχει παραδοθεί σε χρήση προ τριετίας. Δυστυχώς, αυτό είναι πιθανό να μη συμβεί ούτε τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Κι αυτό, διότι από τον Δεκέμβριο του 2024, οπότε ο εργολάβος του έργου παραιτήθηκε, μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η παράδοση, ώστε να συνεχιστεί το έργο. Σημειώνουμε ότι έχει κατασκευαστεί το 75% και απομένει το υπόλοιπο για το οποίο η Περιφέρεια έχει εξασφαλίσει τη σχετική χρηματοδότηση.

Υπενθυμίζουμε ότι ο «ΜΙΤΟΣ» δίνει χρόνια τη μάχη για τη δημιουργία του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ ΑμεΑ) και των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Δήμου Πατρέων και της δωρεάς οικοπέδου του Σταθακοπουλείου κληροδοτήματος πέτυχε να δρομολογηθεί η υλοποίησή του, αλλά οι καθυστερήσεις λόγω γραφειοκρατικών και εργολαβικών προβλημάτων έχουν επιβραδύνει την ολοκλήρωση αυτών των κρίσιμων υποδομών. Οι συναρμόδιοι φορείς οφείλουν να συνεργαστούν και να επιταχύνουν τις διαδικασίες, ώστε τον Σεπτέμβριο τα παιδιά με αυτισμό να ενταχτούν σε μία σύγχρονη δομή εκπαίδευσης και απασχόλησης.

