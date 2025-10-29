Πάτρα: Ο 17χρονος αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, απολογείται την Παρασκευή

Στην Πάτρα στην εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας οδηγήθηκαν οι τρεις ανήλικοι, ηλικίας 17, 16 και 14 ετών, που κατηγορούνται για την αιματηρή συμπλοκή, λόγω οπαδικών διαφορών.

Οπαδική Βία στην Πάτρα: Ο Αγγελος Δανιήλ για τα γεγονότα στο Σαραβάλι

Συγκεκριμένα κατηγορούνται για τα κατά περίπτωση αδικήματα, της παράβασης της νομοθεσίας περί αθλητισμού, της απόπειρας ανθρωποκτονίας με δόλο και της παράβασης του νόμου περί όπλων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, συνεπλάκησαν αρχικά σε περιοχή της Αχαϊκής πρωτεύουσας και στη συνέχεια ο 17χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι στον συνομήλικό και αποπειράθηκε να τον τραυματίσει θανάσιμα, προκαλώντας του τραύματα στο λαιμό.

Στη συνέχεια αφού του παρασχέθηκαν μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, με τους γιατρούς να ενημερώνουν την αστυνομία.

Ακολούθησαν έρευνες και η Ασφάλεια Πατρών συνέλαβε και τους τρεις ανήλικους, ενώ στο σπίτι του 17χρονου, που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, βρέθηκε ένα μαχαίρι, συνολικού μήκους 19 εκατοστών.

Παράλληλα, συνελήφθησαν και τρεις γονείς των ανηλίκων, που κατηγορούνται για την παραμέληση της εποπτείας τους.

Ο 17χρονος που επιτέθηκε με μαχαίρι σε συνομήλικό του, μετά την προθεσμία που έλαβε θα απολογηθεί την Παρασκευή, ενώ κρατείται και αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Όμως οι άλλοι δύο συλληφθέντες μετά τις απολογίες τους , ένας 16χρονος και ένας 14χρονος, αφέθηκαν ελεύθεροι.

