Οπαδική Βία στην Πάτρα: Ο Αγγελος Δανιήλ για τα γεγονότα στο Σαραβάλι

Η ραδιοφωνική εκπομπή «Ζωντανή Ενημέρωση» με τον Παναγιώτη Ρηγόπουλο στον Peloponnisos FM 103,9 εξετάζει το οξύ πρόβλημα της αυξανόμενης οπαδικής βίας στην Πάτρα, με αφορμή ένα σοκαριστικό περιστατικό: τον μαχαιρωμό δύο 17χρονων για μία ταμπακέρα με οπαδικά σύμβολα.

Το γεγονός αυτό έρχεται μετά από προηγούμενη οπαδική συμπλοκή σε αγώνα μεταξύ των ομάδων Πάτρα 2005 και Αθλητικής Ένωσης Αιγίου, όπου σημειώθηκαν οκτώ συλλήψεις.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας, Άγγελος Δανιήλ, παρεμβαίνει για να εξηγήσει πως το ποδόσφαιρο αποτελεί μικρογραφία της κοινωνίας, η οποία γενικότερα βάλλεται από τη βία.

Η Οπαδική Βία ως Αντανάκλαση της Κοινωνίας