Οπαδική Βία στην Πάτρα: Ο Αγγελος Δανιήλ για τα γεγονότα στο Σαραβάλι

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας, Άγγελος Δανιήλ, παρεμβαίνει για να εξηγήσει πως το ποδόσφαιρο αποτελεί μικρογραφία της κοινωνίας, η οποία γενικότερα βάλλεται από τη βία.
Η ραδιοφωνική εκπομπή «Ζωντανή Ενημέρωση» με τον Παναγιώτη Ρηγόπουλο στον Peloponnisos FM 103,9 εξετάζει το οξύ πρόβλημα της αυξανόμενης οπαδικής βίας στην Πάτρα, με αφορμή ένα σοκαριστικό περιστατικό: τον μαχαιρωμό δύο 17χρονων για μία ταμπακέρα με οπαδικά σύμβολα.
Το γεγονός αυτό έρχεται μετά από προηγούμενη οπαδική συμπλοκή σε αγώνα μεταξύ των ομάδων Πάτρα 2005 και Αθλητικής Ένωσης Αιγίου, όπου σημειώθηκαν οκτώ συλλήψεις.
Η Οπαδική Βία ως Αντανάκλαση της Κοινωνίας
Σύμφωνα με τον κ. Δανιήλ, η κοινωνία τα τελευταία χρόνια δέχεται πολλαπλές μορφές βίας, οι οποίες αντικατοπτρίζονται και στον αθλητισμό. Το ποδόσφαιρο, ως λαϊκό άθλημα, μεταφέρει αναπόφευκτα το τοξικό κλίμα που επικρατεί στην καθημερινότητα.
- Ανάκλαση του Τοξικού Κλίματος: Η ένταση και η βία που χαρακτηρίζουν την κοινωνία εκδηλώνονται και στα γήπεδα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, όπως σημειώνεται, είναι η θλιβερή εικόνα μαθητών δημοτικού που φέρουν μαχαίρια στο σχολείο.
- Έλλειψη Ασφάλειας: Η ανασφάλεια έχει γενικευτεί. Από τους δρόμους μέχρι τους χώρους ψυχαγωγίας, κανείς δεν νιώθει ασφαλής — και τα γήπεδα δεν αποτελούν εξαίρεση.
- Εκτόνωση Προβλημάτων: Ο κόσμος συχνά πηγαίνει στο γήπεδο όχι για διασκέδαση, αλλά για να εκτονώσει τα προβλήματά του, μετατρέποντας την εξέδρα σε χώρο έντασης.
Επέκταση της Βίας: Η βία δεν περιορίζεται στο ποδόσφαιρο· επεκτείνεται σε σχολεία, δρόμους, κοινωνικές σχέσεις. Το γήπεδο απλώς λειτουργεί ως καθρέφτης αυτής της δυσλειτουργίας.
- Αντανάκλαση της Κοινωνικής Βίας: Το ποδόσφαιρο ως μικρογραφία της κοινωνίας επηρεάζεται από τη γενικότερη βία.
- Τοξικό Κοινωνικό Κλίμα: Η ένταση της καθημερινότητας μεταφέρεται στο γήπεδο.
- Εκτόνωση Προσωπικών Προβλημάτων: Οι φίλαθλοι πολλές φορές «ξεσπούν» εντός γηπέδου.
- Ευθύνη των Παραγόντων: Η συμπεριφορά ορισμένων παραγόντων τροφοδοτεί το κλίμα έντασης.
- Ανεπαρκής Ασφάλεια: Η απουσία αστυνομικής παρουσίας αφήνει κενό ελέγχου, ειδικά στα ερασιτεχνικά ματς.
- Συμμετοχή Εξωγενών Ατόμων: Σε ορισμένα επεισόδια συμμετέχουν άτομα που δεν σχετίζονται με τις διαγωνιζόμενες ομάδες, ερχόμενα για «ξεκαθαρίσματα».
- Απώλεια Ασφάλειας: Οι οικογένειες απομακρύνονται από τα γήπεδα.
- Πλήγμα στον Ερασιτεχνικό Αθλητισμό: Το ποδόσφαιρο χάνει τον κοινωνικό και παιδαγωγικό του ρόλο.
- Φθορές και Τραυματισμοί: Σημαντικές υλικές ζημιές και τραυματισμοί ανηλίκων.
- Νομικές Επιπτώσεις: Συλλήψεις και κατηγορίες για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παραβάσεις της αθλητικής νομοθεσίας.
Κλίμα Αβεβαιότητας: Κανείς δεν γνωρίζει ποιος θα βρεθεί στην εξέδρα ή ποιος συμμετέχει στα επεισόδια.
- Η απουσία αστυνομικής παρουσίας στα ερασιτεχνικά γήπεδα είναι πλέον κανονικότητα.
- Θεωρητικά υπεύθυνοι για την τάξη είναι ο διαιτητής και ο παρατηρητής, όμως πρακτικά δεν μπορούν να ελέγξουν το πλήθος.
- Σε σοβαρά περιστατικά, η αστυνομία επεμβαίνει εκ των υστέρων, όπως στην υπόθεση των οκτώ συλλήψεων στην Πάτρα.
- Ο κ. Δανιήλ τονίζει ότι όλοι φέρουν ευθύνη, ακόμη και οι ίδιοι οι παράγοντες.
- Η υπερβολική εστίαση στη διαιτησία και οι τηλεοπτικές εκπομπές που καλλιεργούν κλίμα έντασης επιβαρύνουν το περιβάλλον του ποδοσφαίρου.
- Οι οπαδοί αποτελούν τον πυρήνα του προβλήματος, καθώς συχνά προκαλούν φθορές και βίαιες συμπλοκές.
- Η βία επεκτείνεται πέρα από τις ομάδες: συμμετέχουν ακόμη και άτομα από άλλες ομάδες ή εκτός αγώνα.
Η λογική του καθενός φιλάθλου καθορίζει την ασφάλεια, με αποτέλεσμα τα γήπεδα να είναι πια χώροι κινδύνου.
Όπως επισημαίνει ο Άγγελος Δανιήλ, το ποδόσφαιρο είναι αντανάκλαση της κοινωνίας μας, μιας κοινωνίας που αναζητά διέξοδο από τη βία, τον θυμό και την ανασφάλεια.
Το γήπεδο πρέπει να ξαναγίνει χώρος αθλητισμού, χαράς και οικογενειακής συμμετοχής — όχι πεδίο μάχης.
