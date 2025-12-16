Πάτρα: Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την πλατεία Γεωργίου – Πότε θα γίνουν έργα

Ο Δήμος Πατρέων περνά στο επόμενο στάδιο για την πολυαναμενόμενη ανακατασκευή της πλατείας Βασιλέως Γεωργίου Α’, της εμβληματικής κεντρικής πλατείας της πόλης, η οποία τα τελευταία χρόνια εμφανίζει έντονα σημάδια φθοράς. Ο διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου έχει ήδη προχωρήσει και, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν κατατεθεί προτάσεις από ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς και σήμερα αναμένεται η έγκριση των προσφορών, γεγονός που επιβεβαιώνει το έντονο ενδιαφέρον για το έργο.

Εφόσον η διαδικασία εξελιχθεί ομαλά και δεν προκύψει κάποια δικαστική εμπλοκή, το γραφειοκρατικό σκέλος του διαγωνισμού εκτιμάται ότι μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα στους πρώτους μήνες του 2026. Σε αυτό το χρονοδιάγραμμα, ο Δήμος στοχεύει ώστε, αμέσως μετά το Πατρινό Καρναβάλι, να μπορεί να υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο και να ανοίξει ο δρόμος για την έναρξη των εργασιών.

Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 853.100 ευρώ, ενώ, βάσει της εγκεκριμένης μελέτης, μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος θα διαθέτει χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων. Η μελέτη περιλαμβάνει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα εργασιών που αποσκοπεί στην αποκατάσταση της εικόνας υποβάθμισης που παρουσιάζει σήμερα η μεγαλύτερη πλατεία του ιστορικού κέντρου της Πάτρας, λόγω φθορών στα μάρμαρα, ζημιών από τη χρήση και τον χρόνο, αλλά και επαναλαμβανόμενων βανδαλισμών.

Στο φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ο πλήρης καθαρισμός των μαρμάρινων επιφανειών με υδροβολή, η απομάκρυνση ρύπων και γκράφιτι, καθώς και η εκσκαφή τάφρων για την εγκατάσταση νέων δικτύων ύδρευσης και άρδευσης. Προβλέπεται η αντικατάσταση φθαρμένων μαρμάρων και καλυμμάτων φρεατίων, η ανακατασκευή των υπαίθριων καθιστικών και η αναβάθμιση των θέσεων κάδων απορριμμάτων με νέα μαρμάρινα περιβλήματα.

Παράλληλα, θα γίνουν εργασίες αποκατάστασης στα παρτέρια και τα στηθαία, αντικατάσταση σχαρών δέντρων και πλήρης ανακατασκευή των σιντριβανιών με επένδυση από μαύρο μάρμαρο Εδέσσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στις ηλεκτρομηχανολογικές παρεμβάσεις, με νέο υπόγειο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού, ενδοδαπέδια φωτιστικά LED RGB και δυνατότητα δημιουργίας διαφορετικών «σεναρίων φωτισμού».

Σημαντικό μέρος της μελέτης αφορά και τις νέες φυτεύσεις, με θάμνους, πολυανθείς τριανταφυλλιές και χαμηλές μπορντούρες από πυξάρια, καθώς και νέο αρδευτικό σύστημα. Με την ολοκλήρωση του έργου, ο Δήμος Πατρέων επιδιώκει να αποδώσει στην πλατεία Γεωργίου Α’ τον ρόλο που της αρμόζει: έναν ανανεωμένο, λειτουργικό και καλαίσθητο δημόσιο χώρο, αντάξιο της ιστορικής και κοινωνικής της σημασίας για την πόλη.

