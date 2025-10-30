Πάτρα: Ο Δήμος προχωρά στην αναβάθμιση 10 συντριβανιών – Επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του pelop.gr

Με την έγκριση της σχετικής μελέτης από τη Δημοτική Επιτροπή που έγινε πρόσφατα, ανοίγει ο δρόμος για τη δημοπράτηση του έργου εντός του 2026.

Πάτρα: Ο Δήμος προχωρά στην αναβάθμιση 10 συντριβανιών - Επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του pelop.gr
30 Οκτ. 2025 13:33
Pelop News

Ο Δήμος Πατρέων προχωρά στην ανακατασκευή και αναβάθμιση δέκα σιντριβανιών σε κεντρικά σημεία της πόλης, με στόχο τη βελτίωση της αισθητικής εικόνας και τη δημιουργία πιο ελκυστικών δημόσιων χώρων για τους πολίτες και τους επισκέπτες.

Διαβάστε επίσης: Αναγέννηση στις πλατείες της Πάτρας: Μελέτη του Δήμου για τα συντριβάνια αλλάζει το τοπίο της πόλης

Με την έγκριση της σχετικής μελέτης από τη Δημοτική Επιτροπή που έγινε πρόσφατα, ανοίγει ο δρόμος για τη δημοπράτηση του έργου εντός του 2026. Η μελέτη που διενεργήθηκε από τη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού Έργου, είναι συνολικού προϋπολογισμού 520.000,00 ευρώ και περιλαμβάνει:

  • Την πλήρη ανακαίνιση με νέα υλικά και στεγανοποίηση των δεξαμενών
  • Την εγκατάσταση νέων μηχανολογικών εγκαταστάσεων με αισθητήρες και αυτοματισμούς των πιδάκων νερού
  • Την τοποθέτηση φωτισμού led

Πρόκειται για τα σιντριβάνια: Υψηλών Αλωνίων, πλατεία Εθνικής Αντίστασης, πλατεία Αγίας Σοφίας, Όθωνος Αμαλίας, πλατεία Ομόνοιας, πλατεία Μαρούδα, πλατεία Μπακογιάννη (Λάγγουρα), Προάστειο, Ακταίον.

Τα τρία σιντριβάνια του πεζόδρομου της Τριών Ναυάρχων έχουν ήδη ανακατασκευαστεί.

Ιδιαίτερα ξεχωριστό αναμένεται να είναι το μεγάλο σιντριβάνι της πλατείας των Υψηλών Αλωνίων, όπου προβλέπονται πίδακες νερού μεταβλητού ύψους έως  2,50 μέτρα και διαφόρων συνδυασμών καθώς και εφέ φωτισμού που θα δίνουν ένα σύνθετο εντυπωσιακό θέαμα.

Η διαχείριση και παρακολούθηση όλων των σιντριβανιών θα γίνεται απομακρυσμένα καθώς θα διαθέτουν ηλεκτρονική συσκευή  προγραμματισμού με WIFI.

Σε δήλωση του ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης τονίζει: « Με τις παρεμβάσεις αυτές δίνουμε νέα ζωή στα σιντριβάνια της πόλης μας προσφέροντας στους πολίτες όμορφα και λειτουργικά σημεία ξεκούρασης και αναψυχής. Με τα έργα ανάπλασης που βρίσκονται σε εξέλιξη σε όλη την πόλη, τις παρεμβάσεις του Δήμου σε σιντριβάνια και  πράσινο αναβαθμίζουμε ουσιαστικά τους δημόσιους χώρους.

Η προσπάθειά μας θα ολοκληρωθεί με την υιοθέτηση νέων κανονισμών λειτουργίας που θα έχουν ως στόχο την προστασία του δημόσιου χώρου με την οριοθέτηση των υποχρεώσεων Δήμου και κατοίκων. Μόνο με τη συνεργασία όλων μας θα αποκτήσουμε την πόλη που επιθυμούμε».

ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Για την αποκατάσταση των σιντριβανιών της Πλατείας Γεωργίου, σύμφωνα με την ενημέρωση από το Τμήμα Μελετών και Αναστήλωσης Μνημείων, Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων του Υπουργείου Πολιτισμού (αρ. πρωτ. 398061/17/10/2025) σύντομα θα ξεκινήσουν οι εργασίες συντήρησης των σιντριβανιών και των φανοστατών της Πλατείας Γεωργίου Α’ καθώς και του σιντριβανιού της Πλατείας Όλγας όπως περιγράφονται στην μελέτη συντήρησης του ΥΠΠΟ.

Την ανακατασκευή των Η/Μ εγκαταστάσεων των σιντριβανιών της πλατείας Γεωργίου θα κάνει ο Δήμος Πατρέων.

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:24 Εντοπισμός παράνομης μεταφοράς ζώντων ζωών στη Ναύπακτο – Τι δήλωσε ο Ανδρέας Φίλιας
15:13 Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου – Ποιοι είναι
15:08 Το Helpdesk του DigiWest δίπλα στις επιχειρήσεις που εντάσσονται στον Κόμβο Ψηφιακού Μετασχηματισμού!
15:00 Νέα έρευνα της Data C στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης: Πώς οι Τσίπρας, Καρυστιανού και Σαμαράς αλλάζουν τα δεδομένα
14:57 Όλγα Δάλλα κατά Ζωής Κωνσταντοπούλου: «Είμαστε 20 γυναίκες που καρατομήθηκαν – Ετοιμάζουμε σωματείο για όσες υπέστησαν bullying»
14:50 Νέος «Χάρτης Τροχαίων Συγκρούσεων» στο gov.gr – Δείτε σε πραγματικό χρόνο τα πιο επικίνδυνα σημεία της χώρας
14:41 Πάτρα: Ενημέρωση για στεγαστική συνδρομή στους πυρόπληκτους του Δήμου
14:39 Χρυσοχοΐδης: «Η ανοχή στην ανομία τελείωσε» – Ενισχύεται η Τροχαία με 160 νέους αστυνομικούς και σχέδιο για μείωση των τροχαίων
14:33 Ευλογιά προβάτων – Ναύπακτος: Οδηγός φορτηγού μετέφερε 200 ζώα παρά την απαγόρευση
14:29 Φωτιά σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο: Στο σημείο 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα, απεγκλωβίστηκαν 2 ηλικιωμένοι
14:21 Πάτρα: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για voucher για βρεφονηπιακούς σταθμούς
14:20 Εξιχνιάζεται η δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους: Δύο συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη μετά από ευρωπαϊκά εντάλματα
14:17 Η Μυρσίνη Λοΐζου απαντά στην Καθημερινή: «Αισχρό και ψευδές λιβελλογράφημα – Απαιτώ δημόσια διάψευση»
14:10 Κακλαμάνης: Ευρεία αναθεώρηση του Κανονισμού της Βουλής την άνοιξη του 2026 – «Τέλος στους ατέρμονους μονολόγους»
14:05 Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Καλείται να καταθέσει ο διευθύνων σύμβουλος της Cognitera για το έργο της νέας ΚΑΠ
14:00 Η Κρήτη στους δρόμους: Αγρότες και κτηνοτρόφοι κλείνουν τον ΒΟΑΚ σε Ηράκλειο, Χανιά και Ρέθυμνο
14:00 Μέσα στο 2026 η διαδικασία για νέο Αρχιεπίσκοπο Ελλάδας: Στην κούρσα διαδοχής και ο Χρυσόστομος
13:53 Μαρινάκης για την κόντρα Κικίλια – Μπακογιάννη: «Δεν υπάρχει αλαζονεία, ούτε τιμωρητική διάθεση»
13:53 Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Η Έντζη Σταματάκη με τον Αντώνη Κουνάβη
13:44 Οι ωφελούμενοι των ΚΔΑΠ ΑμεΑ «ΑΜΠΕΤ ΧΑΣΜΑΝ» και «ΚΟΜΑΙΘΩ» του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων στα Ιωάννινα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ