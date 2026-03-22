Πάτρα: Ο Δήμος ζητά 15,2 εκατ. ευρώ για αποκατάσταση 41 υποδομών μετά τις κατολισθήσεις του Φεβρουαρίου

Σε έκτακτη συνεδρίαση το πρωί της Παρασκευής, η δημοτική επιτροπή του Δήμου Πατρέων ενέκρινε την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης προς την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την ένταξη έργων στο «Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών Α) Υπο-Πρόγραμμα Υποδομών ΟΤΑ». Η διαδικασία χαρακτηρίστηκε κατεπείγουσα λόγω της σοβαρής κατάστασης που προκλήθηκε από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 14ης Φεβρουαρίου 2026.

Ο αντιδήμαρχος Εργων Παναγιώτης Μελάς επισήμανε ότι «είμαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Υπάρχουν σοβαρές βλάβες που πρέπει να αποκατασταθούν άμεσα. Αποκοπές δρόμων και φθορές σε υποδομές καθιστούν αναγκαία την άμεση συνεργασία με την Περιφέρεια για τις αποκαταστάσεις».

Προ εβδομάδων είχε κηρυχθεί η Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας σε κατάσταση Εκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, για την αντιμετώπιση κατολισθήσεων, καθιζήσεων και άλλων ζημιών που προκάλεσαν τα έντονα φαινόμενα. Η κήρυξη ισχύει για τρεις μήνες, έως τις 14 Μαΐου 2026, ενώ μετά τη λήξη της, η κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα αρθεί χωρίς νέο έγγραφο.

Στην πρόταση του Δήμου περιλαμβάνονται 41 έργα συνολικού προϋπολογισμού 15.224.400 ευρώ, με στόχο την άμεση αποκατάσταση υποδομών και την προστασία της ασφάλειας των πολιτών. Ανάμεσα στα έργα περιλαμβάνονται αποκαταστάσεις κατολισθήσεων σε δρόμους όπως ο Αγίου Δημητρίου Σκαλισσάς στο Βελιβίτσι (2 εκατ. ευρώ), η οδός Κεραμιδίου (1 εκατ. ευρώ) και η οδός Λυκοχωρού (1 εκατ. ευρώ), καθώς και αντιστήριξη και προστασία οδών σε Ανω Καλλιθέα, Σαραβάλι, Προάστιο και Ροΐτικα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στην αντιπλημμυρική θωράκιση της παραλιακής ζώνης Αραχωβιτίκων και Ψαθοπύργου (1 εκατ. ευρώ), καθώς και σε έργα προστασίας πρανών, πλατειών και δημοτικών δρόμων από φαινόμενα αστάθειας και κατολισθήσεων. Στόχος είναι η αποκατάσταση της προσβασιμότητας, η ασφάλεια των κατοίκων και η πρόληψη νέων ζημιών.

Η δημοτική αρχή τονίζει ότι η άμεση χρηματοδότηση και υλοποίηση των έργων είναι κρίσιμη για την ομαλή λειτουργία της πόλης και την ασφάλεια των πολιτών, ενώ η συνεργασία με την Περιφέρεια θεωρείται καθοριστική για την ταχεία εκτέλεση των εργασιών. Η πρόταση υποβλήθηκε και πλέον αναμένεται η έγκριση από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία δημοπράτησης και υλοποίησης των έργων.

Έργα & Κόστη

1. Αντιστήριξη οδού Μουσούνη στην ΤΚ Καλλιθέας Δ. Πατρέων – 74.400,00 €

2. Αποκατάσταση οδού Αγ. Ιωάννη Χρυσοστόμου στη θέση «Μπαϊνιάνικα» ΤΚ Καλλιθέας – 800.000,00 €

3. Αποκατάσταση κατολίσθησης οδού Αγ. Δημητρίου Σκαλισσάς στο Βελιβίτσι Πατρών – 2.000.000,00 €

4. Αποκατάσταση κατολίσθησης οδού Κεραμιδίου – 1.000.000,00 €

5. Αποκατάσταση κατολίσθησης οδού Λυκοχωρού – 1.000.000,00 €

6. Αποκατάσταση κατολίσθησης οδού Αγ. Αθανασίου Δρεσθένων – 700.000,00 €

7. Αποκατάσταση κατολίσθησης οδού Καραϊσκάκη στη ΔΚ Μιντιλογλίου – 650.000,00 €

8. Αποκατάσταση κατολίσθησης οδού Σταματίου στη ΔΕ Βραχναίικων – 100.000,00 €

9. Αποκατάσταση οδού Παύλου Παλαιολόγου στην Ανω Πόλη Πατρών – 800.000,00 €

10. Αντιπλημμυρική θωράκιση παραλιακής ζώνης Αραχωβιτίκων και Ψαθοπύργου ΔΕ Ρίου – 1.000.000,00 €

11. Αντιστήριξη αγροτικής οδού στη θέση Λίμνη της ΔΚ Ανω Καστριτσίου – 150.000,00 €

12. Αντιστήριξη οδού Μυκηναίων στην Ανω Καλλιθέα – 400.000,00 €

13. Αντιστήριξη οδού Παναγιάς (θέση «Νεράκια») στην Ανω Καλλιθέα – 300.000,00 €

14. Αντιστήριξη δημοτικής οδού από ΕΟ33 προς Ροΐτικα μέσω Παλαιοκάστρου – 500.000,00 €

15. Αντιστήριξη οδού Πετροτού στη Μαυρομμάτα – 100.000,00 €

16. Αντιστήριξη οδού Αγίου Δημητρίου Σκαλισσάς (έναντι Ι.Ν. Αγίου Νικολάου) στο Βελιβίτσι – 100.000,00 €

17. Αντιστήριξη οδού 25ης Μαρτίου στο Κάτω Καστρίτσι – 500.000,00 €

18. Αντιστήριξη οδού Αγίου στο Προάστιο Πατρών -300.000,00 €

19. Αντιστήριξη οδού Αγίας Μαρίνας στα Σελλά -100.000,00 €

20. Προστασία οδού Αλκμήνης από κατολισθήσεις στην Κρήνη Ελεκίστρας – 50.000,00 €

21. Προστασία από φαινόμενα αστάθειας οικιστικής περιοχής στη συνοικία Αθανασίου – 150.000,00 €

22. Αντιστήριξη οδού Πέμπης στο Σαραβάλι – 150.000,00 €

23. Αντιστήριξη οδού Παπαντώνη στο Κάτω Καστρίτσι – 200.000,00 €

24. Αντιστήριξη οδού Μελίκου στο Σαραβάλι -200.000,00 €

25. Αντιστήριξη πλατείας Σαραβαλίου – 300.000,00 €

26. Αντιστήριξη οδού στη θέση Παναγίτσα της ΔΚ Θεού – 200.000,00 €

27. Αντιστήριξη αυλείου χώρου Εκπαιδευτικού Συλλόγου Ανω Σουλίου – 200.000,00 €

28. Αντιστήριξη οδού Αιόλου στην Οβριά – 300.000,00 €

29. Προστασία από φαινόμενα αστάθειας οδού Γεωργιοσταντούλη στα Ροΐτικα – 350.000,00 €

30. Αντιστήριξη πρανών στη δημοτική οδό Καρπού-Σούλι (θέση Υδατόπυργος) – 100.000,00 €

31. Προστασία από κατολισθήσεις δημοτικής οδού στον οικισμό Παναγία ΔΚ Σουλίου – 200.000,00 €

32. Προστασία από καταπτώσεις πρανούς Κόλπος προς Ι.Ν. Προφήτη Ηλία – 100.000,00 €

33. Αντιστήριξη δημοτικής οδού προς ΧΥΤΑ Ξερόλακκας – 150.000,00 €

34. Προστασία από κατολίσθηση οδού Αθηνών στην Κρήνη – 100.000,00 €

35. Προστασία από κατολισθήσεις δημοτικής οδού Ρωμανού– Ελεκίστρας – 50.000,00 €

36. Αντιστήριξη οδού στη θέση Μπαρμπάτα της ΔΚ Καλλιθέας – 400.000,00 €

37. Αντιστήριξη οδού Σταυροκαμίνου 1.200.000,00 €

38. Αποκατάσταση αγροτικής οδού στη θέση Μαγουλινόμυλος ΔΚ Ριγανόκαμπου – 50.000,00 €

39. Προστασία από κατολίσθηση οδού Αγίου Σπυρίδωνος Καμήλα – 50.000,00 €

40. Αντιστήριξη οδού Αγίας Τριάδος Καμήλα — 100.000,00 €

41. Επισκευή αντιστήριξης πρανούς Τ.Ι. Καμήλα στο Πουρναρόκαστρο – 50.000,00 €

