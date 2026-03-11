Πάτρα: Ο έρωτας «τραγουδά» στις «Δευτέρες στο Ωδείο» – Μουσική και ποίηση στο Δημοτικό Ωδείο

Η ενότητα του Δημοτικού Ωδείου Πατρών «Δευτέρες στο Ωδείο», συνεχίζεται στις 8.00 το βράδυ της Δευτέρας 16 Μαρτίου, με μια μουσική απεικόνιση η οποία έχει ως κέντρο τον έρωτα.

Πρόκειται για την παρουσίαση μιας διαδρομής με ποιητικά αποσπάσματα των Γιώργου Σεφέρη, Ναπολέοντα Λαπαθιώτη, Μανώλη Αλεξίου, Γιώργου Σαραντάρη και Νικηφόρου Βρετάκου, εκφρασμένα μέσω της φόρμας του αμανέ, ενδιάμεσων ενωτικών μεταβάσεων και αυτοσχεδιασμών (ταξίμια).

Ο Ευγένιος Βούλγαρης (σύνθεση, τραγούδι, ούτι, γιαϊλί ταμπούρ), ο Ηλίας Μαντίκος (κανονάκι) και ο Γιάννης Μεσσαλάς (γιαϊλί ταμπούρ), μέσα από μια ιδιαίτερη μουσική παράσταση, εξερευνούν το ταξίδι της αυτογνωσίας με επίκεντρο την αγάπη.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συναυλιών του Δημοτικού Ωδείου Πατρών (Αράτου 10). Η είσοδος στις εκδηλώσεις της ενότητας είναι δωρεάν.

Από την jazz «μέχρι» την κλασσική μουσική

Με την ερμηνεία έργων των K. Jarrett, F. Say και C. Bolling, συνεχίστηκε το βράδυ της Δευτέρας 9 Μαρτίου, στην αίθουσα συναυλιών του Δημοτικού Ωδείου Πατρών η ενότητα «Δευτέρες στο Ωδείο».

Ο Α. Πάππας στο Πιάνο, ο Β. Καραπετιάν στο Κοντραμπάσο και ο Π. Θωίδης στα Ντραμς, παρουσίασαν έργα των τριών δημιουργών τα οποία εκτίνονται από την παραδοσιακή τζαζ και την τζαζ φιούζιον έως την κλασσική μουσική.

Το υπόλοιπο πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:

Δευτέρα 23/3/26 – 20.00

Bottesini

Β. Καραπετιάν (Κοντραμπάσο), Ν. Μεταξά (πιάνο)

Δευτέρα 20/4/26 – 20.00

Γ. Τσώλης (Πιάνο), Χ. Πεγιάζης (Κοντραμπάσο)

