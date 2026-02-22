Πάτρα: Ο Ερυθρός Σταυρός αντιμετώπισε 223 περιστατικά στο καρναβάλι

Για μια ακόμα φορά ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στην Πάτρα πρόσφερε μεγάλη βοήθεια κατά την διάρκεια της νυχτερινής περιαψάσης με συνολικά να αντιμετώπισε επιτυχώς 223 περιστατικά.

Ο Ερυθρός Σταυρός έχει στήσει το δικό της περίπτερο με περισσότερους από 180 εθελοντές Σαμαρείτες-Διασώστες & Ναυαγοσώστες, εθελοντές Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, αλλά και εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό του Ε.Ε.Σ., στον Σταθμό Πρώτων Βοηθειών στην πλατεία Γεωργίου (Έσπερος), με Κινητή Μονάδα Υγείας και 5 ειδικά διαμορφωμένες σκηνές, αντιμετώπισε επιτυχώς εκατοντάδες έκτακτα περιστατικά που προέκυψαν στους χιλιάδες καρναβαλιστές, οι οποίοι βρέθηκαν στην πόλη ενόψει του καρναβαλιού.

