Πάτρα: Ο Καραγκιόζης ανεβαίνει τα σκαλιά της εκκλησίας στο πιο τρελό φινάλε στο Θέατρο Act

Με τον πιο θορυβώδη, σατιρικό και γιορτινό τρόπο πέφτει η αυλαία για τις «Νύχτες με Καραγκιόζη», που ολοκληρώνουν τον κύκλο τους με την παράσταση «Ο Γάμος του Καραγκιόζη», ένα φινάλε που φιλοδοξεί να αφήσει το κοινό με το πιο δυνατό χαμόγελο.

Η τελευταία βραδιά της σειράς έρχεται ως ένα μεγάλο ευχαριστώ προς τους θεατές που στήριξαν και αγκάλιασαν την πρωτοβουλία, και στήνεται σαν μια γιορτή με όλα τα απαραίτητα συστατικά: ασταμάτητο γέλιο, ζωντανή μουσική, ποτό και φυσικά έναν γάμο που μόνο συνηθισμένος δεν θα είναι.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο ίδιος ο Καραγκιόζης, που αυτή τη φορά ετοιμάζεται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας. Ο αγαπημένος ήρωας του θεάτρου σκιών μπαίνει σε νέες περιπέτειες, σε μία από τις πιο απολαυστικές και πλούσιες κωμωδίες του είδους, με τον Μπάμπη Μακρή πίσω από τον μπερντέ να δίνει ρυθμό, φωνή και ζωντάνια σε μια παράσταση γεμάτη ανατροπές και σάτιρα.

Και επειδή γάμος χωρίς γλέντι δεν νοείται, η βραδιά συνοδεύεται από ζωντανή μουσική, μετατρέποντας την παράσταση σε ένα αυθεντικό λαϊκό ξεφάντωμα που απλώνεται πέρα από τα όρια μιας κλασικής θεατρικής εξόδου.

Η παράσταση θα παρουσιαστεί την Πέμπτη 2 Απριλίου, με ώρα έναρξης στις 21:00, στο Θέατρο Act. Η γενική είσοδος είναι 10 ευρώ, ενώ η προπώληση πραγματοποιείται μέσω του more.com.

Σημειώνεται ότι η παράσταση είναι αυστηρώς κατάλληλη για ενήλικες. Πρόκειται για μια βραδιά που συνδυάζει τον κόσμο του θεάτρου σκιών με τη λαϊκή διασκέδαση και υπόσχεται ένα φινάλε που δύσκολα θα περάσει απαρατήρητο.

