Πάτρα: Ο Κώστας Σβόλης στην ενημέρωση του Μ. Γραφάκου για τα απορρίμματα

06 Φεβ. 2026 12:18
Η ανακοίνωση της δημοτικής παράταξης «Πάτρα Ενωμένη» αναφέρει:

Ο υποψήφιος Δήμαρχος της Πάτρας κι επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Δήμου Πατρέων Κώστας Σβόλης συμμετείχε στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 4/2 στην Πάτρα, με πρωτοβουλία της Περιφερειακής Eνωσης Δήμων (ΠΕΔ) Δυτικής Ελλάδας, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Μανώλη Γραφάκου κι αντικείμενο την ανακύκλωση, την καθαριότητα και τη διαχείριση των απορριμμάτων.

Ο Κώστας Σβόλης πήρε μέρος στη σύσκεψη με την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ, με τη συζήτηση να αναδεικνύει, για ακόμη μία φορά, ότι το κυβερνητικό, θεσμικό και χρηματοδοτικό πλαίσιο πρέπει απαρέγκλιτα να συνδυαστεί με την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ βαθμού. Όπως τόνισε ο Κώστας Σβόλης: «Υπάρχουν εργαλεία, προγράμματα, κατευθύνσεις και δυνατότητες στήριξης των δήμων για να βελτιωθεί ουσιαστικά η καθημερινότητα των πολιτών στον κρίσιμο τομέα της καθαριότητας και της ανακύκλωσης. Η εικόνα της πόλης μας με γεμάτους κάδους, ελλιπή ανακύκλωση και προβλήματα στην αποκομιδή, δεν τιμά κανέναν».

Ως «Πάτρα Ενωμένη» στηρίζουμε κάθε σοβαρή προσπάθεια συνεργασίας με  το αρμόδιο Υπουργείο. Η καθαριότητα δεν είναι πολυτέλεια ούτε επικοινωνιακό σύνθημα, είναι βασική υποχρέωση απέναντι στους δημότες και προϋπόθεση ποιότητας ζωής.

