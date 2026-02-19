Πάτρα: Ο «Κύριος Αμιλκάρ» επιστρέφει στο Θέατρο Αγορά για τρεις παραστάσεις μετά τα sold out

Μετά τη μεγάλη ανταπόκριση του κοινού, η θεατρική παράσταση «Κύριος Αμιλκάρ» επιστρέφει στην Πάτρα για τρεις μόνο εμφανίσεις. Το έργο ανεβαίνει ξανά στο Θέατρο Αγορά στα τέλη Φεβρουαρίου.

19 Φεβ. 2026 12:37
Pelop News

Επιστρέφει στη σκηνή του Θεάτρου Αγορά στην Πάτρα η παράσταση «Ο κύριος Αμιλκάρ», ύστερα από τη θερμή ανταπόκριση που γνώρισε τον περασμένο Νοέμβριο, όταν οι παραστάσεις ολοκληρώθηκαν με συνεχόμενα sold out. Η επανάληψη αποτέλεσε αίτημα του κοινού, δίνοντας την ευκαιρία σε όσους δεν πρόλαβαν να τη δουν να παρακολουθήσουν το έργο.

Το έργο πραγματεύεται την ιστορία ενός ανθρώπου που έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στις ανθρώπινες σχέσεις και επιχειρεί να δημιουργήσει μια «κατασκευασμένη» οικογενειακή ευτυχία μέσω αμειβόμενων ηθοποιών. Η εξέλιξη της ιστορίας οδηγεί σταδιακά στην κατάρρευση των προσωπείων, αναδεικνύοντας ζητήματα εμπιστοσύνης, επικοινωνίας και αυθεντικότητας στις σύγχρονες σχέσεις.

Ιδιαίτερο στοιχείο της παράστασης αποτελεί η θεατρική συνθήκη «θέατρο μέσα στο θέατρο», καθώς οι ηθοποιοί ερμηνεύουν διπλούς ρόλους, σχολιάζοντας παράλληλα τη σχέση αλήθειας και υποκριτικής τόσο στη σκηνή όσο και στην καθημερινή ζωή.

Στη διανομή συμμετέχουν οι Ρένα Αγγελακοπούλου, Παναγιώτης Βλάχος, Ρούλα Θεοδώρου, Χριστίνα Καλυβιώτη, Ανδρέας Καραπατάκης, Γιώργος Κωσταντακόπουλος, Ανδρέας Παναγόπουλος, Αντώνης Παπαγεωργίου, Θεόδωρος Στεφανίδης, Ελένη Τασσοπούλου, Εβελίνα Τσακνάκη και Ελένη Φελούρη. Τη σκηνοθεσία και σκηνογραφία υπογράφει ο Γιάννης Γεωργακάκης, ενώ τη μουσική επιμέλεια η Πέπη Γαλανοπούλου.

Οι παραστάσεις θα δοθούν στο Θέατρο Αγορά (Καραϊσκάκη 149) στις 26 και 27 Φεβρουαρίου και την 1η Μαρτίου 2026. Η ώρα έναρξης είναι 21:00 για την καθημερινή και 20:00 για το Σάββατο και την Κυριακή.

Για πληροφορίες και κρατήσεις εισιτηρίων το κοινό μπορεί να απευθύνεται τηλεφωνικά ή στο ταμείο του θεάτρου πριν από τις παραστάσεις.

12:37 Πάτρα: Ο «Κύριος Αμιλκάρ» επιστρέφει στο Θέατρο Αγορά για τρεις παραστάσεις μετά τα sold out
