Πάτρα: Ο ΟΛΠΑ ενισχύει τη μετάβασή του προς ένα «έξυπνο» και βιώσιμο λιμενικό οικοσύστημα

Συμμετοχή του Οργανισμού Λιμένος Πατρών Α.Ε. στο BE:TWIN  2nd PSC Meeting Agenda

Πάτρα: Ο ΟΛΠΑ ενισχύει τη μετάβασή του προς ένα «έξυπνο» και βιώσιμο λιμενικό οικοσύστημα
17 Μαρ. 2026 10:44
Ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών Α.Ε. συμμετείχε στη 2η  συνάντηση του ευρωπαϊκού έργου BE:TWIN – To-Be Scenarios for Port Management Leveraging Digital Twin, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 12 και 13 Μαρτίου 2026 στην Πάτρα, στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος».

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε η πρόοδος των πακέτων εργασίας και συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα για την ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογιών Digital Twin στη λειτουργία των λιμένων.

Για το λιμάνι της Πάτρας, το έργο BE:TWIN δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ενός ψηφιακού «δίδυμου» του λιμένα, το οποίο θα επιτρέψει καλύτερο σχεδιασμό υποδομών, βελτιστοποίηση της λειτουργίας των λιμενικών δραστηριοτήτων, προσομοίωση σεναρίων κυκλοφορίας και logistics, καθώς και πιο αποτελεσματική λήψη αποφάσεων με βάση δεδομένα.

Μέσα από τη συμμετοχή στο έργο, ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών ενισχύει τη μετάβαση του λιμένα προς ένα πιο «έξυπνο», ψηφιακό και αποδοτικό λιμενικό οικοσύστημα, αξιοποιώντας προηγμένα εργαλεία που συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των λιμενικών λειτουργιών.

 

