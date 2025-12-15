Πάτρα: Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, ενεπλάκη σε τροχαίο και τραυμάτισε συνοδηγό

Συνελήφθη χθες το απόγευμα στην Πάτρα ένας ημεδαπός άνδρας από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Πατρών, έπειτα από εμπλοκή του σε τροχαίο ατύχημα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, κατά το τροχαίο προκλήθηκε ο ελαφρύς τραυματισμός του συνοδηγού του έτερου εμπλεκόμενου οχήματος, καθώς και υλικές ζημιές. Από τον έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός του ενός οχήματος οδηγούσε ενώ του είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί οδικής κυκλοφορίας, ενώ οδηγήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



