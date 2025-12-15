Πάτρα: Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, ενεπλάκη σε τροχαίο και τραυμάτισε συνοδηγό
Στη σύλληψη ενός άνδρα στην Πάτρα προχώρησαν αστυνομικοί της Τροχαίας, έπειτα από τροχαίο ατύχημα με ελαφρύ τραυματισμό και υλικές ζημιές, καθώς διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης.
Συνελήφθη χθες το απόγευμα στην Πάτρα ένας ημεδαπός άνδρας από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Πατρών, έπειτα από εμπλοκή του σε τροχαίο ατύχημα.
Σύμφωνα με την αστυνομία, κατά το τροχαίο προκλήθηκε ο ελαφρύς τραυματισμός του συνοδηγού του έτερου εμπλεκόμενου οχήματος, καθώς και υλικές ζημιές. Από τον έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός του ενός οχήματος οδηγούσε ενώ του είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί οδικής κυκλοφορίας, ενώ οδηγήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.
