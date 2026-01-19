Πάτρα: Οδηγούσε κλεμμένο δίκυκλο

Στη σύλληψη άνδρα, στην Πάτρα, ο οποίος οδηγούσε κλεμμένο δίκυκλο, προχώρησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Αμεσης Δράσης.

Σ’ έλεγχο που του διενεργήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 18/01/2026, διαπιστώθηκε διαπιστώθηκε ότι επέβαινε σε δίκυκλο ιδιοκτησίας γυναίκας, το οποίο όπως προέκυψε από την αστυνομική προανάκριση είχε αφαιρέσει κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου 17 – 18/01/2026

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



