Πάτρα: Οδηγούσε κλεμμένο δίκυκλο
«Πιάστηκε», στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Αμεσης Δράσης.
Στη σύλληψη άνδρα, στην Πάτρα, ο οποίος οδηγούσε κλεμμένο δίκυκλο, προχώρησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Αμεσης Δράσης.
Σ’ έλεγχο που του διενεργήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 18/01/2026, διαπιστώθηκε διαπιστώθηκε ότι επέβαινε σε δίκυκλο ιδιοκτησίας γυναίκας, το οποίο όπως προέκυψε από την αστυνομική προανάκριση είχε αφαιρέσει κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου 17 – 18/01/2026
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News