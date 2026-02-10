Πάτρα: Οδηγούσε ταξί, αλλά του είχε αφαιρεθεί το διπλωμα!

Για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας συνελήφθη οδηγός ταξί στην Πάτρα.

Σε έλεγχο από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Πατρών, το απογευμα της Δευτέρας 9/02/2026, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε ταξί, στερούμενος άδειας ικανότητας οδηγήσεως, η οποία του είχε αφαιρεθεί, σε προγενέστερο χρόνο.

