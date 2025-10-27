Πάτρα: Οι «Μπουζουξήδες» την Παρασκευή 31/10 στο Μηχανουργείο

Στην Μουσική Σκηνή του Πολυχώρου Μηχανουργείο, έρχονται οι «Μπουζουξήδες» την Παρασκευή 31/10/2025, στην Πάτρα.

Η παρέα των «Μπουζουξήδων» μας συστήνεται:

«Είμαστε μια τετραμελής μπάντα αποτελούμενη από τον Γιώργο, τον Δημήτρη, τον Σπύρο και τον Γαβριήλ.

Μας ενώνει η αγάπη και ο σεβασμός για τη μουσική, και ιδιαίτερα για το λαϊκό και ρεμπέτικο τραγούδι, που κουβαλά μέσα του την ψυχή και την ιστορία αυτού του τόπου.

Στόχος μας είναι να κρατήσουμε ζωντανό αυτό το είδος και να το περάσουμε στη νέα γενιά, μέσα από τον δικό μας ήχο και το μεράκι μας.

Κάθε μας εμφάνιση είναι μια γιορτή της παρέας, της αυθεντικότητας και του καλού λαϊκού ήχου».

Ελάχιστή κατανάλωση 10 ευρώ

Θα σερβίρονται επιλεγμένοι μεζέδες.

Κρατήσεις τραπεζιών στο 6937492516

Ευμήλου 2-4 πίσω από τον Ιερό ναό Αγίου Ανδρέα, Πάτρα

