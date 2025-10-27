Πάτρα: Οι «Μπουζουξήδες» την Παρασκευή 31/10 στο Μηχανουργείο

Στη σκηνή του Πολυχώρου Μηχανουργείο, οι «Μπουζουξήδες» την Παρασκευή 31/10/2025, στην Πάτρα.

Πάτρα: Οι «Μπουζουξήδες» την Παρασκευή 31/10 στο Μηχανουργείο
27 Οκτ. 2025 9:01
Pelop News

Στην Μουσική Σκηνή του Πολυχώρου Μηχανουργείο,  έρχονται οι «Μπουζουξήδες» την Παρασκευή 31/10/2025, στην Πάτρα.

Η παρέα των «Μπουζουξήδων» μας συστήνεται:

«Είμαστε μια τετραμελής μπάντα αποτελούμενη από τον Γιώργο, τον Δημήτρη, τον Σπύρο και τον Γαβριήλ.

Μας ενώνει η αγάπη και ο σεβασμός για τη μουσική, και ιδιαίτερα για το λαϊκό και ρεμπέτικο τραγούδι, που κουβαλά μέσα του την ψυχή και την ιστορία αυτού του τόπου.

Στόχος μας είναι να κρατήσουμε ζωντανό αυτό το είδος και να το περάσουμε στη νέα γενιά, μέσα από τον δικό μας ήχο και το μεράκι μας.

Κάθε μας εμφάνιση είναι μια γιορτή της παρέας, της αυθεντικότητας και του καλού λαϊκού ήχου».

Ελάχιστή κατανάλωση 10 ευρώ

Θα σερβίρονται επιλεγμένοι μεζέδες.

Κρατήσεις τραπεζιών στο 6937492516

Ευμήλου 2-4 πίσω από τον Ιερό ναό Αγίου Ανδρέα, Πάτρα

Πάτρα: Οι «Μπουζουξήδες» την Παρασκευή 31/10 στο Μηχανουργείο

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:40 Το ντέρμπι που έγινε πεδίο μάχης: Πέντε συλλήψεις για τη βία στο Σαραβάλι
11:35 Από το TikTok στην Πάτρα: Το “ΠΟΛΥ ΚΟΥΛ” φέρνει κουίζ, χιούμορ και γνώση στο Act
11:30 Το ΕΚΑΜΕ Αιγίου στο 4ο Φεστιβάλ Κοινωνικών Φορέων ΦΩΤΟ
11:25 Το Τόκιο στρώνει «κόκκινο χαλί» για Τραμπ: Pick-ups, χρυσά δώρα και μια νέα πρωθυπουργός σε αποστολή γοητείας
11:18 Κρήτη σε αναβρασμό: Δολοφονία 52χρονου στη γιορτή κάστανου – Φόβοι για βεντέτα στο Έλος Κισσάμου
11:13 Θεσσαλονίκη: Παρέσυρε 27χρονη και την εγκατέλειψε – Ο 19χρονος οδηγούσε μεθυσμένος
11:08 Το «Όχι» που έγινε σύμβολο ελευθερίας: Μήνυμα του Δημάρχου Αιγιαλείας Π. Ανδριόπουλου για την 28η Οκτωβρίου
11:00 Πάτρα – Αλκοόλ σε ανηλίκους: Οι έλεγχοι οδήγησαν σε δύο συλλήψεις
10:56 Αχινός: Η οδύσσεια της λύτρωσης στους δρόμους του Λονδίνου
10:53 Το «ΟΧΙ» της δικής μας εποχής
10:50 Φωτιά στο υπόγειο του Πύργου Αθηνών – Εκκενώθηκαν γραφεία ΒΙΝΤΕΟ
10:48 Πάτρα: Από τις 30/10 το BRIDGES Jazz Festival
10:45 Ο Αλέξανδρος Ρήγας θυμήθηκε τον Νίκο Σεργιανόπουλο: «Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος»
10:41 Δένδιας: Η Ελλάδα θα πρέπει να διαθέτει επαρκή δύναμη αποτροπής
10:37 Τραμπ για Πούτιν: Ανάρμοστη η ανακοίνωσή του για τη δοκιμή νέου πυρηνοκίνητου πυραύλου κρουζ
10:35 Τα «έσπασε» άνδρας σε κατάσταση αμόκ τα Λαδάδικα
10:30 Αρης Μουγκοπέτρος: Επιτυχής μία ακόμα επέμβαση στο χέρι του ΒΙΝΤΕΟ
10:26 Ανακοινώνει τους 30 πρώτους συνεργάτες του ο Τσίπρας
10:23 e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Μετά την 28η Οκτωβρίου έρχονται πληρωμές συντάξεων και επιδομάτων
10:21 Γκιλφόιλ: «Η Ελλάδα αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ