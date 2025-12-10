Πάτρα: Οι μαθητές του 52ου Δημοτικού συμμετείχαν εθελοντικά στην «Κουζίνα Αγάπης» – Μάθημα αλληλεγγύης για την Ε’ και ΣΤ’ τάξη

Μια όμορφη και ουσιαστική πρωτοβουλία κοινωνικής προσφοράς υλοποίησε το 52ο 6/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Πατρών, με τους μαθητές και τις μαθήτριες της Ε’ και ΣΤ’ τάξης να συμμετέχουν ενεργά στη φιλανθρωπική δράση «Κουζίνα Αγάπης». Η δράση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025 και είχε ως στόχο τη στήριξη συνανθρώπων που έχουν ανάγκη, καλλιεργώντας ταυτόχρονα στους μαθητές το πνεύμα αλληλεγγύης και εθελοντισμού.

Με την καθοδήγηση της κυρίας Αγγελικής και της κυρίας Ράνιας, τα παιδιά έβαλαν ποδιά, χώρισαν καθήκοντα και συνεργάστηκαν σε ομάδες για την παρασκευή γευμάτων. Από την προετοιμασία των υλικών μέχρι τη δημιουργία των τελικών πιάτων, οι μικροί «σεφ» έδειξαν ενθουσιασμό, υπευθυνότητα και πραγματικό ενδιαφέρον για τους ανθρώπους που επωφελούνται από τη δράση.

Η εμπειρία αποτέλεσε για τα παιδιά ένα ξεχωριστό μάθημα ζωής. Εκτός από τις πρακτικές δεξιότητες που απέκτησαν, όπως ομαδική συνεργασία και καλύτερη επικοινωνία, ήρθαν σε επαφή με την έννοια της κοινωνικής προσφοράς και της ενσυναίσθησης. Η ημέρα κύλησε μέσα σε κλίμα χαράς και δημιουργικότητας, αναδεικνύοντας τη δύναμη της νέας γενιάς σε δράσεις που στηρίζουν το κοινωνικό σύνολο.

Το σχολείο εξέφρασε θερμά συγχαρητήρια προς όλους τους μαθητές που συμμετείχαν, καθώς και προς τις υπεύθυνες εκπαιδευτικούς της Ε’ και ΣΤ’ τάξης, την κ. Ειρήνη Πέρρου και την κ. Ιωάννα Φωτακοπούλου, για τη συμβολή τους στην υλοποίηση της δράσης. Όπως τονίζει ο διευθυντής του σχολείου, κ. Βασίλειος Σχωρτσανίτης, η εκπαίδευση δεν περιορίζεται στους τέσσερις τοίχους της τάξης, αλλά επεκτείνεται στην κοινωνία, διαμορφώνοντας υπεύθυνους και ενεργούς πολίτες.

Τέτοιες πρωτοβουλίες αποδεικνύουν ότι τα σχολεία μπορούν να λειτουργήσουν ως ζωντανά κύτταρα της κοινωνίας, μεταδίδοντας στα παιδιά αξίες όπως η προσφορά, η συνεργασία και ο σεβασμός προς τον συνάνθρωπο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



