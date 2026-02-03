Πάτρα: Οι περιοχές στις οποίες θα υπάρχει διακοπή στο νερό, που και πότε!

Η ανακοίνωση από τη ΔΕΥΑΠ

03 Φεβ. 2026 20:00
Pelop News

Με ανακοίνωσή της η ΔΕΥΑΠ γνωστοποίησε ότι θα γίνουν εργασίες επισκευής βλάβης σε κεντρικό αγωγό μεθαύριο (Πέμπτη 5/2/2026) με συνέπεια τη διακοπή του νερού σε συγκεκριμένες περιοχές. Η ανακοίνωση:

Δήμος Καλαβρύτων: Καινούργια ημιφορτηγά ενισχύουν το στόλο του Τμήματος Περιβάλλοντος

«Από την ΔΕΥΑΠ ανακοινώνεται ότι λόγω εργασιών επισκευής βλάβης σε κεντρικό αγωγό στο Αντλιοστάσιο των Μυροφόρων, που θα πραγματοποιούν μεθαύριο Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, από τις 9 π.μ. έως τη 1 μ.μ., θα υπάρξει πλημμελής έως και πλήρης διακοπή υδροδότησης στις περιοχές:

Εθνικό Στάδιο, Μπεγουλάκι, Διάκου και Εγλυκάδα.

Από την Υπηρεσία θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για μείωση του χρόνου διακοπής υδροδότησης.
Η ΔΕΥΑΠ παρακαλεί να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα και ζητά την κατανόηση των συμπολιτών».

Πάτρα: Οι περιοχές στις οποίες θα υπάρχει διακοπή στο νερό, που και πότε!
