Πάτρα: Οι περιοχές στις οποίες θα υπάρχει διακοπή στο νερό, που και πότε!

Με ανακοίνωσή της η ΔΕΥΑΠ γνωστοποίησε ότι θα γίνουν εργασίες επισκευής βλάβης σε κεντρικό αγωγό μεθαύριο (Πέμπτη 5/2/2026) με συνέπεια τη διακοπή του νερού σε συγκεκριμένες περιοχές. Η ανακοίνωση:

Δήμος Καλαβρύτων: Καινούργια ημιφορτηγά ενισχύουν το στόλο του Τμήματος Περιβάλλοντος

«Από την ΔΕΥΑΠ ανακοινώνεται ότι λόγω εργασιών επισκευής βλάβης σε κεντρικό αγωγό στο Αντλιοστάσιο των Μυροφόρων, που θα πραγματοποιούν μεθαύριο Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, από τις 9 π.μ. έως τη 1 μ.μ., θα υπάρξει πλημμελής έως και πλήρης διακοπή υδροδότησης στις περιοχές:

Εθνικό Στάδιο, Μπεγουλάκι, Διάκου και Εγλυκάδα.

Από την Υπηρεσία θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για μείωση του χρόνου διακοπής υδροδότησης.

Η ΔΕΥΑΠ παρακαλεί να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα και ζητά την κατανόηση των συμπολιτών».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



