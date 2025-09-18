Πάτρα: «Οι περιπέτειες της Πέππα» το διήμερο 20 – 21/9

«Οι περιπέτειες της Πέππα» για δυο μοναδικές παραστάσεις στην Πάτρα, στο Θέατρο Πάνθεον το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21/09/2025 στις 6 το απόγευμα και στις 12 το μεσημέρι, αντίστοιχα.

Η παγκόσμια επιτυχία τώρα στην Ελλάδα

Αναζητάτε μια ξεχωριστή εμπειρία για όλη την οικογένεια;

Ελάτε να απολαύσετε τους αγαπημένους χαρακτήρες που έχουν κλέψει τις καρδιές των παιδιών και να ζήσετε το φαντασμαγορικό σόου «Οι Περιπέτειες της Πέππα», το οποίο παρουσιάζει η Kolossaion Productions η εταιρεία που έχει διακριθεί για τις μεγάλες παιδικές θεατρικές επιτυχίες της και έχειπροσφέρει αξέχαστες εμπειρίες στο παιδικό θέατρο.

Το πρωτότυπο έργο της Hasbro μεταφέρεται στο θέατρο για να σας προσφέρει την ευκαιρία να συναντήσετε την Πέππα, τον Τζωρτζ, την οικογένεια και τους φίλους τους σε μια περιπέτεια γεμάτη μάθηση και διασκέδαση.

«Οι Περιπέτειες της Πέππα», ένα ζωντανό, διαδραστικό θεαματικό σόου, γεμάτο μουσική, τραγούδι, γέλιο και φυσικά… νερόλακκους!

Ένα αξέχαστο θεατρικό ταξίδι παρέα με την Πέππα, τον αγαπημένο της αδερφό Τζωρτζ (και τον δεινόσαυρό του, φυσικά!), τη φίλη της Σούζυ Προβατίνα, τον Πέντρο Πόνυ, τη Ρεβέκκα Κουνέλη, την αγαπημένη τους δασκάλα, Μαντάμ Γαζέλα,τον Μπαμπά Γουρουνάκη και την Μαμά Γουρουνίτσα!

Λίγα λόγια για το έργο:

Η ιστορία ξεκινά στο σχολείο της Πέππα, όπου η Μαντάμ Γαζέλα παίρνει παρουσίες και διδάσκει στα παιδιά πώς να φτιάχνουν τη δική τους μουσική. Με τραγούδι, χορό και πολλή φαντασία, η τάξη ετοιμάζεται για μια συναρπαστική εκδρομή για κατασκήνωση στο δάσος. Ο Μπαμπάς Γουρουνάκης παίρνει το τιμόνι και η Πέππα, μαζί με τη Σούζυ Προβατίνα, τον Πέντρο Πόνυ, τη Ρεβέκα Κουνέλη και τον μικρό Τζωρτζ με τον αγαπημένο του δεινόσαυρο, ξεκινούν για μια διασκεδαστική περιπέτεια.

Στη διαδρομή, η παρέα ανακαλύπτει τη μαγεία της φύσης, γνωρίζει τα πλάσματα του δάσους και μαθαίνει πώς να ξεπερνά τις δυσκολίες με θάρρος και συνεργασία.

Όμως, μια ξαφνική καταιγίδα φέρνει τα πάνω κάτω! Η βροχή γεμίζει τον δρόμο με νερόλακκους και η εκδρομή μετατρέπεται σε ένα ξεκαρδιστικό ταξίδι γεμάτο γέλιο, μουσική και παιχνίδι.

Καθώς τα παιδιά βοηθούν το ένα το άλλο, καταλαβαίνουν τη σημασία της φιλίας και της ομαδικότητας. Θα καταφέρουν άραγε να συνεχίσουν την περιπέτειά τους και να φτάσουν στον προορισμό τους;

Με εντυπωσιακά σκηνικά, πολύχρωμα κοστούμια, αγαπημένα τραγούδια και διαδραστικές σκηνές, η παράσταση θα κάνει τα παιδιά να νιώσουν πως βρίσκονται πραγματικά στον κόσμο της Πέππα.

Η μουσική, το γέλιο και η θετική ενέργεια πλημμυρίζουν τη σκηνή, προσφέροντας σε όλη την οικογένεια μια μοναδική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσει κανείς!

Μια μοναδική θεατρική εμπειρία που θα κάνει τα παιδιά να τραγουδήσουν, να γελάσουν, να διασκεδάσουν και να ανακαλύψουν τη χαρά της συνεργασίας και της φιλίας!

Η πολυαναμενόμενη θεατρική παράσταση «Οι Περιπέτειες της Πέππα», με πάνω από 1.000.000 εισιτήρια παγκοσμίως, περιοδεύει στην Ελλάδα και φέρνει την αστείρευτη ενέργεια και τη μαγεία του θεάτρου στη χώρα μας.

«Οι περιπέτειες της Πέππα» θα παρουσιαστούν για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων σε πάνω από 40 πόλεις σε όλη την Ελλάδα.

Μην παραλείψετε αυτή την εξαιρετική ευκαιρία και φροντίστε να εξασφαλίσετε εγκαίρως τα εισιτήριά σας, προκειμένου να ζήσετε μια ανεπανάληπτη θεατρική εμπειρία που θα μείνει αξέχαστη.

Οι μικροί θεατές σε κάθε γωνιά της Ελλάδας θα λατρέψουν αυτήν τη φαντασμαγορική, ζωντανή θεατρική και μουσική εμπειρία διάρκειας 70 λεπτών!

«Οι περιπέτειες της Πέππα» Η Πέππα και οι φίλοι της σας περιμένουν για την πιο διασκεδαστική-περιπέτεια της χρονιάς!

Συντελεστές

Διασκευή – Σκηνοθεσία: Μπίλιω Κωνσταντοπούλου

Μουσική: Χάρης Γκατζόφλιας

Χορογραφίες: Όλια Μήτσιου

Σκηνικά: Ντίνα Ζαφειρίου

Κοστούμια: Underdog Entertainment

Φωτισμοί: Τρύφων Κεχαγιάς

Κατασκευές σκηνικών: Kolossaion Productions

Artwork: Ντίνα Ζαφειρίου

Βοηθός Σκηνοθέτη: Αυγερινή Λιόλιου

Σκηνοθεσία trailer: Παναγιώτης Κουντουράς

Φωτογράφιση: Γιώργος Νάκης

Παραγωγή: Kolossaion Productions

Παίζουνοι ηθοποιοί: Ιωάννα Διαμαντούλη, Κριστιάνα Καρρίκι,Εύα Μαυρίδου, Δημήτρης Μπουζούδης, Βλάσης Παπακωνσταντίνου, Ξένια Παυλίδου, Κατερίνα Τζημουράκα.

Η νέα επίσημη θεατρική παράσταση«Οι περιπέτειες της Πέππα» θα βρίσκεται για δύο μοναδικές παραστάσεις στην Πάτρα στο Θέατρο Πάνθεον, το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου στις 6:00μ.μ. και την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025 στις 12:00.

Tιμή εισιτηρίου: από 12€

Εισιτήρια προπωλούνται:

στο https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/children/oi-peripeteies-ti-peppa/

και στο ταμείο του ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΑΝΘΕΟΝ

Πληροφορίες στο 6987 089 778

