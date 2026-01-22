Πάτρα: Οι πολλές αποκολλήσεις τρομάζουν τους πολίτες – Κάγκελα βρέθηκαν στον «αέρα»

Η καταγραφή των προβλημάτων στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία είναι ένα σύνηθες φαινόμενο, αν λάβουμε υπόψη μας τη θυελλώδη ορμή των ανέμων. Μόνο για κοπή δέντρων που έγειραν και ξεριζώθηκαν σε διάφορες συνοικίες και προάστια, η ΠΥ δέχθηκε 80 κλήσεις.

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ

Οφείλουμε εν προκειμένω να κάνουμε έναν διαχωρισμό. Είναι άλλο πράγμα ο ανωτέρω «έκτακτος» απολογισμός λόγω ενός ακραίου κακοκαιρικού φαινομένου και εντελώς διαφορετικό πρόβλημα οι αποκολλήσεις ή πτώσεις μαρμάρων, μαρκιζών, τσιμέντων, σοβάδων, ακόμη και κάγκελων, όπως στην περίπτωση πολυκατοικίας της οδού Γοργοποτάμου. (η φωτογραφία είναι αποκαλυπτική).

Οι αποκολλήσεις και οι πτώσεις δεν είναι μόνο χθεσινό και προχθεσινό φαινόμενο. Απλώς, το τελευταίο διήμερο επιτάθηκε το πρόβλημα, λόγω της κακοκαιρίας. Αν δεν παρατηρούνταν τώρα, θα συνέβαιναν κάποια στιγμή στο μέλλον, γιατί ό,τι αποκολλήθηκε το τελευταίο διήμερο σημαίνει ότι δεν εδράζετο σε στερεή βάση. Οι «αποδείξεις» έρχονται από το πρόσφατο παρελθόν.

Ο ΝΕΚΡΟΣ

Τον περασμένο Μάιο, στη διασταύρωση των οδών Δημ. Γούναρη και Ρήγα Φεραίου από πτώση μαρμάρων τραυματίστηκε θανάσιμα ένας 59χρονος συμπολίτης μας. Εξαιτίας του θανατηφόρου γεγονότος, επιδείχθηκε ευαισθησία και προσοχή και άρχισε να γίνεται συστηματική καταγραφή παρόμοιων περιστατικών, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν θύματα διερχόμενοι ανυποψίαστοι πολίτες.

Πτώσεις μαρμάρων, μαρκιζών, τσιμέντων και σοβάδων είχαμε σε αρκετούς κεντρικούς δρόμους της Πάτρας. Εχουν καταγραφεί περισσότερα από 20 περιστατικά στην Αγίου Ανδρέου, την Κορίνθου, τη Μαιζώνος, τη Δημ. Γούναρη, την Κωνσταντινουπόλεως κ.ά.

Ποια ηχηρότερη απόδειξη χρειάζεται για να καταδειχθεί ότι… ίπτανται κίνδυνοι πάνω από τα κεφάλια μας σε πολυσύχναστους (και όχι μόνο) δρόμους της αχαϊκής πρωτεύουσας;

ΕΛΕΓΧΟΙ

Μετά το θανατηφόρο περιστατικό του περασμένου Μαΐου και δύο-τρία ακόμη που συνέβησαν αμέσως μετά, «χτύπησαν» καμπανάκια από εκπροσώπους φορέων και δη τον τεχνικό κόσμο της πόλης. Εγινε ένας σχετικός «ντόρος», αλλά μέχρις εκεί… Καλή, προφανώς, η ευαισθητοποίηση, αρκεί όμως να συνοδεύεται και από έμπρακτη αντιμετώπιση του επικίνδυνου «φαινομένου». Γιατί πρόκειται πλέον για έναν κίνδυνο που έχει προσλάβει πολλαπλασιαστικά χαρακτηριστικά.

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

Κανονικά θα έπρεπε να έχει σημάνει συναγερμός και ήδη να έχουν γίνει σχετικοί, συστηματικοί έλεγχοι, για να γνωρίζουμε τι είναι στερεό και τι «αιωρείται» πάνω από τα κεφάλια μας. Με βάση όσα γνωρίζουμε, έγιναν μόνο κάποιες αποσπασματικές παρεμβάσεις. Το χειρότερο είναι ότι οι πολίτες δεν έχουν ενημέρωση. Απλώς, οι υποψιασμένοι και παρατηρητικοί, όταν περπατούν, στρέφουν το βλέμμα τους στον ουρανό για να μην τους έρθει κάποια … κεραμίδα στο κεφάλι. Με τους άλλους, τους αμέριμνους ας ευχηθούμε να έχουν… Αγιο.

Δεν είναι απλό, επιπόλαιο και ακίνδυνο το πρόβλημα, γι’ αυτό κρούουμε (για άλλη μία φορά) τον κώδωνα. Εκτός πια κι αν οι αρμόδιοι περιμένουν και… δεύτερο νεκρό για να πάψουν να είναι αμελείς και ηθικοί αυτουργοί…

