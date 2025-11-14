Πάτρα: Οι συνταξιούχοι του Δημοσίου τιμούν το Πολυτεχνείο – Κάλεσμα για συμμετοχή στη συγκέντρωση και κατάθεση στεφάνου

Ο Σύλλογος Πολιτικών Συνταξιούχων Δημοσίου Ν. Αχαΐας καλεί τα μέλη του να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις μνήμης για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου, τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, με παρουσία στη συγκέντρωση της πλατείας Εθνικής Αντίστασης και κατάθεση στεφάνου στο Παράρτημα του Πανεπιστημίου Πατρών.

Πάτρα: Οι συνταξιούχοι του Δημοσίου τιμούν το Πολυτεχνείο - Κάλεσμα για συμμετοχή στη συγκέντρωση και κατάθεση στεφάνου
14 Νοέ. 2025 11:33
Pelop News

Πενήντα δύο χρόνια μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου, ο Σύλλογος Πολιτικών Συνταξιούχων Δημοσίου Ν. Αχαΐας τιμά την ιστορική επέτειο και καλεί τα μέλη του να δώσουν το «παρών» στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου στην Πάτρα, κρατώντας ζωντανά τα μηνύματα των αγώνων για «Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία».

Στην ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος υπενθυμίζει ότι τα αιτήματα του Πολυτεχνείου παραμένουν επίκαιρα όσο ποτέ, σημειώνοντας πως οι πολίτες καλούνται να συνεχίσουν «το δρόμο που χάραξαν οι αιματοβαμμένες πύλες» της εξέγερσης, με τα συνθήματα «ΨΩΜΙ – ΠΑΙΔΕΙΑ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ», «ΕΞΩ ΟΙ ΗΠΑ» και «ΕΞΩ ΤΟ ΝΑΤΟ».

Οι συνταξιούχοι του Δημοσίου καλούν τους πολίτες, τα παιδιά και τα εγγόνια τους να ενώσουν τη φωνή τους «ενάντια στους άδικους πολέμους και για τη ζωή που μας αξίζει», δίνοντας το παρών στη συγκέντρωση της πλατείας Εθνικής Αντίστασης στις 5:30 το απόγευμα.

Το πρωί της ίδιας μέρας, στις 11:00, ο Σύλλογος θα καταθέσει στεφάνι στο Παράρτημα του Πανεπιστημίου Πατρών, μαζί με άλλους φορείς, αποτίοντας φόρο τιμής στους αγωνιστές του Νοέμβρη του ’73.

Η ανακοίνωση καταλήγει με κάλεσμα συμμετοχής, μνήμης και συνέχειας των αγώνων, για μια κοινωνία δικαιοσύνης, ειρήνης και δημοκρατίας.

