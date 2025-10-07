Πάτρα: Οι «Υποκριτές» γιορτάζουν 15 χρόνια δημιουργίας με γέλιο, ενέργεια και τρεις παραστάσεις

Η θεατρική ομάδα «Υποκριτές» συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια αδιάλειπτης δημιουργίας και το γιορτάζει με έναν θεατρικό μαραθώνιο που θα σκορπίσει γέλιο και καλή διάθεση στο κοινό της Πάτρας.

Μετά από ένα καλοκαίρι ξεκούρασης και ανανέωσης, τα μέλη της ομάδας επιστρέφουν με φρέσκες ιδέες, έτοιμα να προσφέρουν έναν πλούσιο θεατρικό χειμώνα, γεμάτο χιούμορ, ενέργεια και συγκίνηση.

Για τη νέα σεζόν, οι «Υποκριτές» ετοιμάζουν τρεις ξεχωριστές παραγωγές που καλύπτουν όλα τα γούστα. Πρώτη στη σκηνή ανεβαίνει, τον Νοέμβριο, η κωμωδία του Στράτου Ναλμπαντίδη «Το να ’μαστε και κάπου ανθρώποι», σε σκηνοθεσία Μιλτιάδη Παπλά. Ένα έργο που ισορροπεί ανάμεσα στο χιούμορ και την αλήθεια της ανθρώπινης φύσης, φωτίζοντας τις αδυναμίες και τις μικρές μας στιγμές ανθρωπιάς, στο θέατρο Μηχανουργείο.

Ακολουθεί, τον Μάρτιο, η νέα διασκευή των Αθηνάς Παπαργύρη και Γιώργου Νταλιάνη «Άνδρες για ΠΕΤΑγΜΑ», βασισμένη στην πολυαγαπημένη ταινία «Άνδρες έτοιμοι για όλα», επίσης σε σκηνοθεσία Μιλτιάδη Παπλά. Μια παράσταση με πολύ χιούμορ, αυτοσαρκασμό και… ανεξάντλητη ενέργεια.

Παράλληλα, κάθε Πέμπτη στις 21:00, λειτουργεί το εργαστήρι υποκριτικής των «Υποκριτών», που θα κορυφωθεί τον Μάιο με μια παράσταση-έκπληξη από τους συμμετέχοντες, προσκαλώντας νέους και παλιούς φίλους του θεάτρου σε μια γιορτή δημιουργίας.

Σε μια χρονιά-ορόσημο, η ομάδα ετοιμάζει και ένα ειδικό επετειακό event για την πόλη, το οποίο θα ανακοινωθεί σύντομα, ως φόρο τιμής στη δεκαπενταετή πορεία της και στους θεατές που τη στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια.

Με συνέπεια, μεράκι και βαθιά αγάπη για το θέατρο, οι «Υποκριτές» συνεχίζουν να αποδεικνύουν ότι η πατραϊκή σκηνή παραμένει ζωντανή, ανανεωμένη και γεμάτη πάθος για δημιουργία — προσκαλώντας το κοινό σε μια χρονιά που υπόσχεται γέλιο, συναίσθημα και αξέχαστες στιγμές.

