Πάτρα: Όλα έτοιμα για την μεγάλη παρέλαση, 50.000 καρναβαλιστές θα σκορπίσουν κέφι Δείτε LIVE

Με σύμμαχο τις καλές καιρικές συνθήκες οι 50.000 καρναβαλιστές και τα 190 πληρώματα ετοιμάζονται σε λίγο να λάβουν μέρος στην μεγάλη παρέλαση του πατρινού καρναβαλιού η οποία αναμένεται να κλέψει την παράσταση.

Ο καιρός ξέσπασε τα μπουρίνια του και παρασυρμένος από το καρναβαλικό κέφι των Πατρινών, θα μας χαρίσει μια στεγνή Κυριακή και μια ηλιόλουστη Καθαρά Δευτέρα.

Ηδη, γονείς, παιδιά, μαθητές και φοιτητές με τρελές, ευφάνταστες, πρωτότυπες και αστείες στολές, κάνουν βόλτες στην πόλη δίνοντας τον «παλμό».

Πατρινό Καρναβάλι 2026 | Δείτε την Μεγάλη Παρέλαση – LIVE

Τα άρματα του Δήμου Πατρέων είναι έτοιμα να δώσουν τον ρυθμό, ενώ τα μέλη των πληρωμάτων θα παρελάσουν πεζοί, σχηματίζοντας ένα αδιάκοπο ποτάμι χρωμάτων, μουσικής και δημιουργικότητας.

Tα άρματα που θα προπορεύονται, είναι ο προπομπός – «Patras Carnival Dj» και θα ακολουθούν ο βασιλιάς καρνάβαλος – Διόνυσος, το άνθιν άρμα της βασίλισσας του πατρινού καρναβαλιού, Μαρίζας Φλωράτου, «Paint the city», «Ούτε στάλα νερό», «ΟΠΕΚΕ Μπε…», «Αρλεκίνοι», «Ο Αγροτοφάγος», τα άρματα του καρναβαλιού των μικρών, «Καρναβαλική Πνοή», «Ο Μπάμπης με τα 40 πόδια», «Το Κυνήγι», «Αφύπνιση-Ενημέρωση», «Συναυλία-Αγωνιστική Πορεία», «Ο Λογικός άνθρωπος», «Το Σχολείο», «Μπέμπης Καρνάβαλος», «Καρουζέλ», «Σκυλάκι», «Αεροπλανάκι» και το άρμα της καρναβαλικής ακαδημίας.

Το σημερινό πρόγραμμα:

14:00 Μεγάλη Παρέλαση (Οδός Κορίνθου): Με τη Δημοτική Μουσική στην κορυφή και μπροστάρηδες τα άρματα του Δήμου, ακολουθούν τα πληρώματα και τα άρματά τους.

Στο τέλος της παρέλασης, τα οχήματα του Σοκολατοπόλεμου, παραδοσιακά, θα ολοκληρώσουν γλυκά τη γιορτή.

21:00 Τελετή Λήξης: Καύση Βασιλιά Καρνάβαλου (Μόλος Αγ. Νικολάου) μετά χιλιάδων πυροτεχνημάτων

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

10λεπτο με ακροβατικά από τους Saltibagos

εμφάνιση της Τελάλισσας Μαρίας Αγουρίδη

flashback σε κορυφαίες στιγμές της φετινής διοργάνωσης από τον παρουσιαστή της τελετής Δημήτρη Μουλίνο

>συναυλία με τον δημοφιλή Sicario

πάρτι με τους djs Χρήστο Μιχαλόπουλο & Σάκη Χρονόπουλο.

