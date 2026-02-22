Πάτρα: Όλα έτοιμα για την μεγάλη παρέλαση, 50.000 καρναβαλιστές θα σκορπίσουν κέφι Δείτε LIVE

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις θα παρελάσουν συνολικά 50.000 καρναβαλιστές και τα 190 πληρώματα τα οποία θα δώσουν το δικό τους “χρώμα”  στην σημερινή ημέρα

Πάτρα: Όλα έτοιμα για την μεγάλη παρέλαση, 50.000 καρναβαλιστές θα σκορπίσουν κέφι Δείτε LIVE
22 Φεβ. 2026 11:59
Pelop News

Με σύμμαχο τις καλές καιρικές συνθήκες οι 50.000 καρναβαλιστές και τα 190 πληρώματα ετοιμάζονται σε λίγο να λάβουν μέρος στην μεγάλη παρέλαση του πατρινού καρναβαλιού η οποία αναμένεται να κλέψει την παράσταση.

Ο καιρός ξέσπασε τα μπουρίνια του και παρασυρμένος από το καρναβαλικό κέφι των Πατρινών, θα  μας χαρίσει μια στεγνή Κυριακή και μια ηλιόλουστη Καθαρά Δευτέρα.

Ηδη, γονείς, παιδιά, μαθητές και φοιτητές με τρελές, ευφάνταστες, πρωτότυπες και αστείες στολές, κάνουν βόλτες στην πόλη δίνοντας τον «παλμό».

Πατρινό Καρναβάλι 2026 | Δείτε την Μεγάλη Παρέλαση – LIVE

Τα άρματα του Δήμου Πατρέων είναι έτοιμα να δώσουν τον ρυθμό, ενώ τα μέλη των πληρωμάτων θα παρελάσουν πεζοί, σχηματίζοντας ένα αδιάκοπο ποτάμι χρωμάτων, μουσικής και δημιουργικότητας.

Tα άρματα που θα προπορεύονται, είναι  ο προπομπός – «Patras Carnival Dj» και θα ακολουθούν ο βασιλιάς καρνάβαλος – Διόνυσος, το άνθιν άρμα της βασίλισσας του πατρινού καρναβαλιού, Μαρίζας Φλωράτου, «Paint the city», «Ούτε στάλα νερό», «ΟΠΕΚΕ Μπε…», «Αρλεκίνοι», «Ο Αγροτοφάγος», τα άρματα του καρναβαλιού των μικρών, «Καρναβαλική Πνοή», «Ο Μπάμπης με τα 40 πόδια», «Το Κυνήγι», «Αφύπνιση-Ενημέρωση», «Συναυλία-Αγωνιστική Πορεία», «Ο Λογικός άνθρωπος», «Το Σχολείο», «Μπέμπης Καρνάβαλος», «Καρουζέλ», «Σκυλάκι», «Αεροπλανάκι» και το άρμα της καρναβαλικής ακαδημίας.

 

Το σημερινό πρόγραμμα:

14:00 Μεγάλη Παρέλαση (Οδός Κορίνθου): Με τη Δημοτική Μουσική στην κορυφή και μπροστάρηδες τα άρματα του Δήμου, ακολουθούν τα πληρώματα και τα άρματά τους.

Στο τέλος της παρέλασης, τα οχήματα του Σοκολατοπόλεμου, παραδοσιακά, θα ολοκληρώσουν γλυκά τη γιορτή.

21:00 Τελετή Λήξης: Καύση Βασιλιά Καρνάβαλου (Μόλος Αγ. Νικολάου) μετά χιλιάδων πυροτεχνημάτων

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

10λεπτο με ακροβατικά από τους Saltibagos

εμφάνιση της Τελάλισσας Μαρίας Αγουρίδη

flashback σε κορυφαίες στιγμές της φετινής διοργάνωσης από τον παρουσιαστή της τελετής Δημήτρη Μουλίνο

>συναυλία με τον δημοφιλή Sicario

πάρτι με τους djs Χρήστο Μιχαλόπουλο & Σάκη Χρονόπουλο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:49 Αγκίστρι: Ο πευκόφυτος “παράδεισος”
12:39 Βελούχι: Συνεχίζονται οι έρευνες, παρατείνεται η αγωνία
12:29 Πάτρα: Χειροπέδες της ΕΛ.ΑΣ. σε «ποντικό», εξιχνιάστηκαν οκτώ περιπτώσεις
12:19 Στρατιωτική θητεία: Ολες οι αλλαγές στους νέους οπλίτες, στα 100 ευρώ η αποζημίωση στην παραμεθόριο
12:09 Ευχές και βραβεύσεις στην πίτα της Νάπολι Πατρών
11:59 Πάτρα: Όλα έτοιμα για την μεγάλη παρέλαση, 50.000 καρναβαλιστές θα σκορπίσουν κέφι Δείτε LIVE
11:49 Ιράν: Σοκάρουν οι καταγγελίες για βιασμούς γυναικών
11:39 Αίγιο: Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για την σύλληψη άνδρα που πυροβόλησε 4 ανήλικους
11:29 Πάτρα: Ο Ερυθρός Σταυρός αντιμετώπισε 223 περιστατικά στο καρναβάλι
11:19 Κουνδουράκης: «Εχουμε στοχεύσει τα παιχνίδια με ΟΦΘ και Λάρισα»
11:09 Γεωργιάδης: «Στον Καναδά 13 ώρες αναμονή στα ΤΕΠ, στην Ελλάδα κάτω από 4»
10:59 Το μήνυμα του Δ. Γιαννακόπουλου μετά το Κύπελλο
10:49 Αργεντινή: Οργή για τουρίστα, “κρέμασε” μωρό σε ύψος 80 μέτρων
10:39 Πάτρα: Κλιμάκια της εφορίας και της επιθεώρησης εργασίας «σάρωσαν» το κέντρο
10:29 Μητσοτάκης: «Πολλαπλά τα οφέλη της Ελλάδας από τις έρευνες για υδρογονάνθρακες»
10:19 Ο ΟΠΑΘΑ δύσκολη έξοδο στη Θεσσαλονίκη
10:09 Πτολεμαΐδα: Έκρηξη κροτίδας σε 17χρονο, κινδυνεύει με ακρωτηριασμό
9:59 Η μάχη των εργαζόμενων καθαριότητας, η Πάτρα είναι έτοιμη για την μεγάλη παρέλαση ΦΩΤΟ
9:48 Πάτρα: Με τι καιρό θα γίνει η μεγάλη παρέλαση του καρναβαλιού
9:39 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21-22/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ