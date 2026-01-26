Πάτρα: Ολοκλήρωση των τελετών ορκωμοσίας αποφοίτων Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών και απονομής Μεταπτυχιακών Τίτλων Ειδίκευσης του ΕΑΠ

Το Σάββατο 24 και την Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026, στον Πολυχώρο Royal Theater στη Πάτρα, πραγματοποιήθηκαν οι τελετές ορκωμοσίας αποφοίτων Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών και οι απονομές Μεταπτυχιακών Τίτλων Ειδίκευσης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.). Τις τελετές παρακολούθησαν οι φίλοι και οι οικογένειες των αποφοίτων μας καθώς και μέλη ΔΕΠ και διδάσκοντες του Πανεπιστημίου μας. Οι τελετές μεταδόθηκαν ζωντανά μέσω live streaming, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους ανθρώπους από όλο τον κόσμο να παρακολουθήσουν και να συμμετάσχουν στην ξεχωριστή αυτή στιγμή.

Στις τελετές παρευρέθηκαν ο Πρύτανης Καθ. Εμμανουήλ Κουτούζης, ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Εξωστρέφειας, Καθ. Τάκης Καγιαλής, και ο Αντιπρύτανης Φοιτητικής Μέριμνας, Καθ. Βασίλειος Βερύκιος.

Παρόντες ήταν επίσης οι Κοσμήτορες των τεσσάρων σχολών του ΕΑΠ, από την Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών (Σ.Α.Ε.) η Καθ. Αντιγόνη Βλαβιανού -Δετζώρτζη, από την Σχολή Κοινωνικών Επιστημών (Σ.Κ.Ε.) ο Καθ. Προκόπης Θεοδωρίδης, από τη Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας ο Καθ. Κυριάκος Μπουρίκας (Σ.ΘΕ.Τ.) και από τη Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού (Σ.Ε.Τ.) η Καθ. Ειρήνη Μαυρομμάτη.

Επίσης, τις τελετές ορκωμοσίας τίμησαν με την παρουσίας τους οι Διευθυντές Προγραμμάτων Σπουδών όπως από τη Σ.Α.Ε, ο Καθ. Γεώργιος Βλαχάκης, η Καθ. Νεκταρία Παλαιολόγου, η Καθ. Μαρία Κατσαντώνη, ο Καθ. Γεώργιος Ξυδόπουλος, ο Αν. Καθ. Γεώργιος Κουλαουζίδης και η Αν. Καθ. Σμαράγδα Καζή, από τη Σ.Κ.Ε ο Καθ. Γεώργιος Σόγιακας, η Καθ. Ελένη Σφακιανάκη, ο Καθ. Γεώργιος Γκαντζιάς και ο Αν. Καθ. Ευάγγελος Κουμανάκος και από τη Σ.ΘΕ.Τ. η Καθ. Μαρία Χατζηνικολάου, ο Καθ. Γεώργιος Χατζηγεωργίου, ο Καθ. Δημήτριος Καλλές, ο Καθ. Αχιλλέας Καμέας, ο Καθ. Γεώργιος Παπαγιαννόπουλος, ο Αν. Καθ. Γεώργιος Μπαλωμένος και ο Αν. Καθ. Πέτρος Κόκκινος, οι οποίοι συνεχάρησαν τους αποφοίτους και εξέφρασαν τη στήριξή τους στην ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους πορεία.

Οι απονομές για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 αναμένεται να ολοκληρωθούν το Σαββατοκύριακο 7 και 8 Φεβρουαρίου 2026, στην πόλη της Θεσσαλονίκης, όπου απόφοιτοι από τη Βόρεια Ελλάδα θα λάβουν τα πτυχία τους στην Αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ. (αναλυτικά το πρόγραμμα εδώ).

Το ΕΑΠ συνεχίζει να αποτελεί έναν πυλώνα εκπαίδευσης και καινοτομίας, προσφέροντας υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκά προγράμματα για φοιτητές σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

