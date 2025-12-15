Πάτρα: Ολοταχώς για σύμβαση το έργο ανάπλασης της πλατείας Ελευθερίας στα Προσφυγικά

Η ανάπλαση της πλατείας αποτελεί το «τελευταίο κομμάτι του παζλ» στη μεγάλη παρέμβαση που βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευταία χρόνια στην ιστορική συνοικία των Προσφυγικών.

15 Δεκ. 2025 17:28
Pelop News

Ολοταχώς προς την υπογραφή της σύμβασης κινείται το έργο ανάπλασης της πλατείας Ελευθερίας στα Προσφυγικά, με τον Δήμο Πατρέων να μπαίνει στο τελικό στάδιο των διαδικασιών. Αύριο, στη συνεδρίαση της δημοτικής επιτροπής, αναμένεται να επικυρωθεί ο ανάδοχος του έργου, ανοίγοντας τον δρόμο για την υπογραφή της σύμβασης και την έναρξη των εργασιών.

Η ανάπλαση της πλατείας αποτελεί το «τελευταίο κομμάτι του παζλ» στη μεγάλη παρέμβαση που βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευταία χρόνια στην ιστορική συνοικία των Προσφυγικών. Εργα και αλλαγές που δεν είχαν πραγματοποιηθεί εδώ και δεκαετίες αρχίζουν πλέον να παίρνουν σάρκα και οστά, με το 2025 να χαρακτηρίζεται έτος επιτάχυνσης των διαδικασιών και το 2026 να τοποθετείται ως ο χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης της συνολικής ανάπλασης.

Η πλατεία Ελευθερίας, σημείο αναφοράς για τη γειτονιά, αναμένεται να αλλάξει όψη μέσα στη νέα χρονιά. Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 935.000 ευρώ, χρηματοδοτείται κατά κύριο λόγο από το Πράσινο Ταμείο, ενώ για το 2025 ο Δήμος Πατρέων έχει προγραμματίσει δαπάνες που προσεγγίζουν τις 635.000 ευρώ.

Οι παρεμβάσεις θα επικεντρωθούν στην αναβάθμιση των υποδομών, την ενίσχυση του πρασίνου και τη συνολική αισθητική βελτίωση του χώρου. Προβλέπεται ανακαίνιση πεζοδρομίων και διαδρομών με έμφαση στην προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρίες, φύτευση νέων δέντρων και φυτών, δημιουργία παρτεριών και μικρών κήπων, καθώς και τοποθέτηση σύγχρονου αστικού εξοπλισμού, όπως παγκάκια, φωτιστικά και κάδοι.

 

