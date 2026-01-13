Πάτρα: Κορυφώνεται η αγωνία για τη 16χρονη Λόρα, οι κινήσεις της πριν εξαφανιστεί

Θρίλερ με το 16χρονο κορίτσι από τη Γερμανία που εξαφανίστηκε, από την Πάτρα. Κατόπιν εισαγγελικής εντολής, προχώρησε η ενεργοποίηση του μηχανισμού AMBER ALERT HELLAS

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση της 16χρονης με άνδρα ηλικίας άνω των 60 ετών, έξω από ιχθυοπωλείο