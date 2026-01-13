Πάτρα: Κορυφώνεται η αγωνία για τη 16χρονη Λόρα, οι κινήσεις της πριν εξαφανιστεί

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση της 16χρονης με άνδρα ηλικίας άνω των 60 ετών, έξω από ιχθυοπωλείο
13 Ιαν. 2026 10:54
Pelop News

Πέπλο μυστηρίου καλύπτει την εξαφάνιση της δεκαεξάχρονης Λόρα, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν την περασμένη Πέμπτη, όταν δεν επέστρεψε από το σχολείο της στο σπίτι των γονιών της, στην περιοχή του Ρίου.

Το κορίτσι, εκείνο το πρωινό, συναντήθηκε με έναν άνδρα ηλικίας άνω των 60 ετών, έξω από ένα ιχθυοπωλείο κοντά στο σχολείο της και η «Π» παρουσιάζει φωτογραφικό ντοκουμέντο από την συνάντηση αυτή. Ο άνδρας είχε μαζί του και ένα ακόμη κορίτσι, ηλικίας περίπου 15 ετών. Ο άγνωστος απευθύνθηκε στον ιδιοκτήτη του ιχθυοπωλείου και τον ρώτησε αν ενοχλεί το αυτοκίνητο, το οποίο είχε σταθμεύσει μπροστά από το μαγαζί. Η εικόνα που έδινε ήταν ότι η Λόρα τον γνώριζε. Μάλιστα, οι δυο τους συνομιλούσαν για αρκετά λεπτά, ενώ στη συνομιλία χρησιμοποιούσαν και ένα κινητό τηλέφωνο. Στη συζήτηση το άλλο κορίτσι δεν συμμετείχε καθόλου.

Στη συνέχεια, ο άγνωστος άνδρας με το κορίτσι που είχε μαζί του έφυγαν από το σημείο. Η Λόρα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, επιβιβάστηκε σε ταξί και έφτασε μέχρι την Αθήνα, στην περιοχή του Ζωγράφου. Εκτοτε τα ίχνη της αγνοούνται.

Η έρευνα έδειξε ότι το κορίτσι το τελευταίο διάστημα φαινόταν προβληματισμένο. Μάλιστα, είχε αγοράσει ένα κινητό τηλέφωνο από συμμαθητή της, ενώ η ίδια πωλούσε ρούχα και αντικείμενά της στο διαδίκτυο και σε ενεχυροδανειστήρια, συγκεντρώνοντας χρηματικό ποσό. Μία φίλη της έχει καταθέσει στην Αστυνομία ότι η Λόρα δυσκολευόταν να προσαρμοστεί στην ελληνική πραγματικότητα, καθώς είχε έρθει με τους γονείς της από τη Γερμανία στο Ρίο πριν από τρία χρόνια.

Για την υπόθεση εκδόθηκε συναγερμός από «Το Χαμόγελο του Παιδιού», το οποίο άμεσα προέβη στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της. Ωστόσο, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, προχώρησε και στην ενεργοποίηση του μηχανισμού AMBER ALERT HELLAS, καθώς συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της ανήλικης σε κίνδυνο. Η Λόρα Λομπτέφ έχει ύψος 1,60 μ., ζυγίζει 50 κιλά, έχει ξανθοκόκκινα μαλλιά και γαλάζια μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε μπουφάν, μαύρο τζιν παντελόνι, μαύρα αθλητικά Adidas με λευκές ρίγες και κρατούσε γκρι σχολική τσάντα.

Σύμφωνα με τον Βασίλη Γιαννόπουλο, πρόεδρο του οργανισμού, σημαντικό ρόλο σε τέτοιες υποθέσεις παίζει το διαδίκτυο, όπου ένα ανήλικο παιδί μπορεί να γνωρίσει και να συνομιλήσει με έναν άγνωστο ενήλικα.

Παρά τη μεγάλη κινητοποίηση και τη δημοσιότητα που έχει πάρει η υπόθεση, η δεκαεξάχρονη δεν έχει επικοινωνήσει ακόμη με τους δικούς της ανθρώπους, ενώ οι γονείς της απευθύνουν έκκληση να επιστρέψει στο σπίτι και, αν κάποιος γνωρίζει κάτι, να το καταθέσει στις Αρχές. Οι πληροφορίες παραμένουν συγκεχυμένες. Κάποιοι κάνουν λόγο για επιστροφή της Λόρα στη Γερμανία, όπου διαμένει ο αδελφός της. Αλλοι μιλούν για διαφορετικούς λόγους που οδήγησαν το κορίτσι στην εξαφάνιση. Η Αστυνομία, από την πλευρά της, παρακολουθεί και ερευνά προσεκτικά την υπόθεση, συγκεντρώνοντας στοιχεία που θα οδηγήσουν στη λύση του μυστηρίου και στον εντοπισμό της.

