Πάτρα: Παγίδες στον πεζόδρομο της Μαιζώνος

Ολοι απολαμβάνουμε τον πεζόδρομο της οδού Μαιζώνος, ωστόσο, παρότι καινούργιος, κρύβει παγίδες. Αναγνώστης μάς έστειλε φωτογραφία από το τμήμα του, μεταξύ Πατρέως και Πλατείας Γεωργίου όπου έχει υποχωρήσει το πλακόστρωτο σε μήκος τουλάχιστον 40 πόντων.

Το αποτέλεσμα ήταν, χθες, διερχόμενος να γλιστρήσει και να βρεθεί πεσμένος στο έδαφος.

Κι αυτό, σε ένα έργο που δεν έχει καν συμπληρώσει χρόνο.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου πρέπει να μεριμνήσουν άμεσα για το θέμα.

