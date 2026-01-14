Πάτρα: Παλαμάς, «Οι δίαυλοι» και ο κύκλος «Η Ασάλευτη Ζωή και η Κίνηση των Ιδεών» στη Στέγη Γραμμάτων

Με τη λειτουργία της έκθεσης τεκμηρίων «Οι δίαυλοι» και νέες επιστημονικές ομιλίες συνεχίζεται στην Πάτρα ο κύκλος εκδηλώσεων «Η Ασάλευτη Ζωή και η Κίνηση των Ιδεών», σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών.

14 Ιαν. 2026 12:52
Pelop News

Οι εκδηλώσεις του κύκλου «Η Ασάλευτη Ζωή και η Κίνηση των Ιδεών» σε συνεργασία με το EATT (Εργαστήριο Αρχειακών Τεκμηρίων & Τύπου) του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών συνεχίζονται πλαισιωμένες από τη λειτουργία της έκθεσης τεκμηρίων «Οι δίαυλοι».

Τα εγκαίνια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη, 13 Ιανουαρίου, στην Στέγη Γραμμάτων, με ομιλία του κ. Λεωνίδα Σωτηρόπουλου, Ομότιμου Καθηγητή Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Σημαντική βαρύτητα έχουν τα εκθέματα που μας παραχωρήθηκαν από το Μουσείο Τύπου-Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν. και θέλουμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα την υπεύθυνη κα. Κατερίνα Τσίρου για την πολύτιμη συνεισφορά της.

Επίσης, θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές ευχαριστίες μας σε όλους όσους συνεργάστηκαν στην έκθεση και συγκεκριμένα

Στους κυρίους:

Αλέξανδρο Γαληνό, Αντιπρόεδρο Ελληνικής Φιλοτελικής Εταιρείας

Ιωάννη Σκαρμούτσο, Πρόεδρο Φιλοτελικής Εταιρείας Αγρινίου

Ηλία Φαρμάκη, Πρόεδρο Φιλοτελικής Εταιρείας Πατρών

Νικόλαο Παπανικολάου, Γενικό Γραμματέα Φιλοτελικής Εταιρείας  Πατρών

Δημήτριο Γιαννόπουλο, Φιλοτελιστή

Στους συμπολίτες μας:

Αναστασία Κολοκοτσά, Μαριζάν Μόρφυ-Καρατζά, Παναγιώτη Καρώνη, Γιώργο Παναγιωτόπουλο, Αντώνη Σκιαθά.

Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται την Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου, ώρα 19:00 μ.μ., με την ομιλία της κυρίας Άννας-Μαρίνας Κατσιγιάννη, Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Νεοελληνικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Το θέμα της ομιλίας είναι: «Ο Παλαμάς ως πολιτισμικός διαμεσολαβητής».

 

