Πάτρα: Πανικός σε σούπερ μάρκετ, άνδρας έβγαλε μαχαίρι και απείλησε υπάλληλο

Την Πάτρα σε σούπερ μάρκετ στην περιοχή Ταραμπούρα ένας άνδρας φέρεται να επιχείρησε να κλέψει αλκοολούχα ποτά και έγινε αντιληπτός από υπάλληλο.

Ο άνδρας στην προσπάθεια του να διαφύγει, φέρεται να έβγαλε μαχαίρι και να απείλησε τον υπάλληλο.

Στο κατάστημα επικράτησαν στιγμές πανικού. Ο υπάλληλος στην προσπάθεια του να προστατευθεί τραυματίστηκε (όχι από το μαχαίρι).

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και έπιασαν τον επίδοξο ληστή. Πλέον αναμένεται να ακολουθηθεί ότι προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία

