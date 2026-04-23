Πάτρα: Πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας στην 55η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ, πού να πάτε

Σημαντικές επαγγελματικές ευκαιρίες για τους πολίτες της αχαϊκής πρωτεύουσας φέρνει η 55η «Ημέρα Καριέρας» που διοργανώνει η ΔΥΠΑ στην Πάτρα, αυτό το Σάββατο 25 Απριλίου 2026. Η εκδήλωση στοχεύει στην άμεση διασύνδεση των επιχειρήσεων με το εργατικό δυναμικό της περιοχής, προσφέροντας περισσότερες από 1.000 θέσεις εργασίας.

Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στο ξενοδοχείο MY WAY (Λεωφ. Όθωνος-Αμαλίας 10) και οι πύλες θα παραμείνουν ανοιχτές για το κοινό από τις 10:00 έως τις 18:00.

Στην 55η διοργάνωση θα δώσουν το «παρών» 30 επιχειρήσεις από διάφορους κλάδους της οικονομίας. Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα:

Να συνομιλήσουν απευθείας με εκπροσώπους των εταιρειών.

Να παραδώσουν το βιογραφικό τους σημείωμα .

Να πραγματοποιήσουν επιτόπου τις πρώτες διερευνητικές συνεντεύξεις.

Η προεγγραφή είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο:

https://www.eventora.com/el/Events/imera-karieras-dypa-patra-2026

Η «Ημέρα Καριέρας» αποτελεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία επαγγελματικής δικτύωσης, δίνοντας τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να ανακαλύψουν νέες ευκαιρίες και να κάνουν το επόμενο βήμα στην επαγγελματική τους πορεία.

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις της ΔΥΠΑ: www.dypa.gov.gr

Πληροφορίες για τη ΜΕΜΜΕ: https://www.dypa.gov.gr/memme

