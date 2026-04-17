Πάτρα: Πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας στην 55η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ

Με έντονη συμμετοχή από τον επιχειρηματικό κόσμο και αυξανόμενο αριθμό διαθέσιμων θέσεων εργασίας, η 55η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ στην Πάτρα αναδεικνύεται σε μια σημαντική ευκαιρία επαγγελματικής δικτύωσης και απασχόλησης.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 25 Απριλίου στο ξενοδοχείο MY WAY (Λεωφ. Όθωνος-Αμαλίας 16), συγκεντρώνοντας 30 επιχειρήσεις που προσφέρουν πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών πεδίων.

Οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε κλάδους όπως:

χονδρικό και λιανικό εμπόριο

δομικά υλικά

τσιμέντα

τηλεπικοινωνίες και τουρισμός

εκπαίδευση

βιομηχανία πλαστικών

ανάπτυξη τεχνικών έργων και υποδομών

συστήματα ασφαλείας και υπηρεσίες φύλαξης

φαρμακοβιομηχανίες

εμπόριο παιχνιδιών

επεξεργασία και εμπορία καφέ

παραγωγή και εμπορία ζαχαρωδών ειδών.

Οι ειδικότητες που αναζητούνται περιλαμβάνουν:

ηλεκτρολόγους μηχανικούς

μηχανολόγους μηχανικούς

τεχνολόγους τροφίμων

ηλεκτρολόγους

υδραυλικούς

εργατοτεχνίτες

χειριστές μηχανημάτων

εκπαιδευτικούς

στελέχη χρηματοοικονομικών τμημάτων

συμβούλους τηλεφωνικής εξυπηρέτησης και τεχνικής υποστήριξης

υπεύθυνους καταστημάτων

υπαλλήλους γραφείου

λογιστές

γραφίστες

πωλητές

υπαλλήλους αποθήκης

οδηγούς

αρτοποιούς

ζαχαροπλάστες

κρεοπώλες

καμαριέρες.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και όποιος επιθυμεί μπορεί να εγγραφεί στην παρακάτω πλατφόρμα:

https://www.eventora.com/el/Events/imera-karieras-dypa-patra-2026

Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να διερευνήσουν πολλαπλές επιλογές απασχόλησης και να πραγματοποιήσουν επιτόπου συνεντεύξεις.

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις της ΔΥΠΑ: www.dypa.gov.gr

Πληροφορίες για τη ΜΕΜΜΕ: https://www.dypa.gov.gr/memme

