Πάτρα: Παραίτηση Σοφιανόπουλου από τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Αχαΐας – Αιχμές για παρεμβάσεις και εκκρεμότητες

Την αποχώρησή του από τη θέση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αχαΐας ανακοίνωσε με επίσημη γνωστοποίηση ο Ανδρέας Σοφιανόπουλος, ενημερώνοντας τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ότι έχει ήδη καταθέσει την παραίτησή του.

Στην επιστολή του, που απευθύνεται στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, αναφέρεται σε σχετικό έγγραφο των υπηρεσιών με αίτημα γνωστοποίησης της σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου, επισημαίνοντας ότι τα στοιχεία αυτά είναι ήδη γνωστά από τις αρχαιρεσίες και τις επίσημες διαδικασίες καταχώρισης.

Παράλληλα εκφράζει επιφυλάξεις για τη σκοπιμότητα του αιτήματος, κάνοντας λόγο για παρέμβαση σε εσωτερικές λειτουργίες του συλλόγου και επικαλούμενος το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σημειώνει επίσης ότι εκκρεμεί δικαστική κρίση από το Συμβούλιο της Επικρατείας σχετικά με προηγούμενη αντίστοιχη ενέργεια.

Ο ίδιος γνωστοποιεί ότι το διοικητικό συμβούλιο θα συνεδριάσει εκ νέου προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα μετά την παραίτησή του και να αποσταλεί η επικαιροποιημένη σύνθεσή του στις αρμόδιες αρχές.

Η επιστολή φέρει ημερομηνία 13 Φεβρουαρίου 2026 και κλείνει με ρητή επιφύλαξη για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματος, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω εξελίξεων γύρω από το θέμα.

