Πάτρα: Παραμένει στην οδό Καραϊσκάκη η λαϊκή αγορά του Σαββάτου

Τη συνέχιση της λειτουργίας της λαϊκής αγοράς του Σαββάτου επί της οδού Καραϊσκάκη ανακοίνωσε η Αντιδημαρχία Διοίκησης & Οικονομικών του Δήμου Πατρέων.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, η λαϊκή αγορά θα παραμείνει στο συγκεκριμένο σημείο μέχρι νεοτέρας, καθώς οι προγραμματισμένες εργασίες στην οδό Αλεξάνδρου Υψηλάντου δεν επιτρέπουν προς το παρόν τη μεταφορά της.

Η δημοτική αρχή ζητά την κατανόηση των κατοίκων και των διερχόμενων οδηγών για την παράταση αυτή, η οποία κρίνεται αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή των έργων υποδομής στην περιοχή.

