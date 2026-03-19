Πάτρα: Παραμένει στην οδό Καραϊσκάκη η λαϊκή αγορά του Σαββάτου
Ανακοίνωση του Δήμου. Ζητά την κατανόηση των δημοτών.
Τη συνέχιση της λειτουργίας της λαϊκής αγοράς του Σαββάτου επί της οδού Καραϊσκάκη ανακοίνωσε η Αντιδημαρχία Διοίκησης & Οικονομικών του Δήμου Πατρέων.
Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, η λαϊκή αγορά θα παραμείνει στο συγκεκριμένο σημείο μέχρι νεοτέρας, καθώς οι προγραμματισμένες εργασίες στην οδό Αλεξάνδρου Υψηλάντου δεν επιτρέπουν προς το παρόν τη μεταφορά της.
Η δημοτική αρχή ζητά την κατανόηση των κατοίκων και των διερχόμενων οδηγών για την παράταση αυτή, η οποία κρίνεται αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή των έργων υποδομής στην περιοχή.
