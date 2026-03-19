Πάτρα: Παραμένει στην οδό Καραϊσκάκη η λαϊκή αγορά του Σαββάτου

Ανακοίνωση του Δήμου. Ζητά την κατανόηση των δημοτών.

19 Μαρ. 2026 10:26
Pelop News

Τη συνέχιση της λειτουργίας της λαϊκής αγοράς του Σαββάτου επί της οδού Καραϊσκάκη ανακοίνωσε η Αντιδημαρχία Διοίκησης & Οικονομικών του Δήμου Πατρέων.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, η λαϊκή αγορά θα παραμείνει στο συγκεκριμένο σημείο μέχρι νεοτέρας, καθώς οι προγραμματισμένες εργασίες στην οδό Αλεξάνδρου Υψηλάντου δεν επιτρέπουν προς το παρόν τη μεταφορά της.

Η δημοτική αρχή ζητά την κατανόηση των κατοίκων και των διερχόμενων οδηγών για την παράταση αυτή, η οποία κρίνεται αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή των έργων υποδομής στην περιοχή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:55 Σύνοδος Κορυφής: Ο Μητσοτάκης ζητά ευρωπαϊκό σχέδιο για άμυνα, ενέργεια και σύνορα
11:51 Ηράκλειο: Η ΕΣΗΕΠΗΝ ανοίγει τον κύκλο των 100 χρόνων της με μεγάλη επετειακή έκθεση
11:45 Πάτρα: Πήγε να φύγει για το εξωτερικό με αρχαία νομίσματα στη βαλίτσα του
11:44 Ελληνικοί πύραυλοι patriot κατέρριψαν Ιρανικά βλήματα
11:39 Καλογριά: Ψαράδες έβγαλαν με τα δίχτυα πιθανό τμήμα αρχαίου αμφορέα ΦΩΤΟ
11:37 Τι είναι το South Pars Gas Field για το οποίο απειλεί ο Τραμπ;
11:32 Αιγιάλεια: Ενισχύεται η αστυνόμευση με ομάδες ΟΠΚΕ και νέο επιχειρησιακό σχεδιασμό
11:29 Πάτρα: Θλίψη στα Ζαρουχλέικα για τον θάνατο του Φώτη Ανδριόπουλου – “Έφυγε” σε ηλικία 59 χρόνων
11:26 ΔΥΠΑ : Μέχρι τις 20 Μαρτίου οι ενστάσεις για το Voucher των 750 ευρώ
11:22 Πάτρα: Το νέο βιβλίο της Χριστίνας Καρποντίνη φωτίζει 51 Ελληνίδες που άνοιξαν δρόμους
11:18 Γαστούνη: Ανήλικοι μπήκαν σε μίνι μάρκετ και άρπαξαν τσιγάρα και ηλεκτρονικά τσιγάρα
11:16 Δυο αγώνες για την Ακαδημία των Σπορ, τιμά πατρινό γυμναστή
11:13 Κακλαμάνης: Αλλάζει ο Κανονισμός της Βουλής μετά το επεισόδιο Κωνσταντοπούλου-Γεωργιάδη – Έρχεται απαγόρευση βιντεοσκόπησης
11:09 Βουλή: Η Κωνσταντοπούλου ανέβασε στο TikTok το βίντεο με τον Γεωργιάδη να τρώει κράκερς
11:03 Αίγυπτος: Άνοιξε ξανά η λωρίδα της Γάζας
11:02 Βέροια: Χωρίς απαντήσεις ακόμη η υπόθεση της 24χρονης που ξυλοκοπήθηκε άγρια – Παραμένει κρίσιμη η κατάστασή της
10:55 Πάτρα: Να μπει φρένο στα τροχαία – Παρέμβαση της Εισαγγελίας Εφετών
10:51 Δυτική Αχαΐα: Το βίντεο στα social που «έκαψε» άνδρα στα Σαγαίικα
10:47 Νέα εξόρμηση για τους κολυμβητές της ΝΕΠ
10:42 Πατήσια: Χειροπέδες σε γνωστό τράπερ μετά από καταδίωξη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ