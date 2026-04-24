Πάτρα: Πάρκαρε στη θέση των γεμάτων κάδων σκουπιδιών – Μια εικόνα, τρία προβλήματα

Η απεργία στους Δήμους που βρίσκεται σε εξέλιξη σήμερα έχει αφήσει έντονο το αποτύπωμά της στην Πάτρα, με τους κάδους απορριμμάτων σε πολλές γειτονιές να ξεχειλίζουν. Η εικόνα αυτή, ωστόσο, δεν οφείλεται αποκλειστικά στην κινητοποίηση των εργαζομένων, αλλά επιβαρύνεται από καθημερινές συμπεριφορές που δυσχεραίνουν περαιτέρω τη λειτουργία της πόλης.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα καταγράφηκε στην οδό Μαιζώνος, λίγο πριν τη διασταύρωση με την Παπαφλέσσα. Εκεί, κάδοι απορριμμάτων έχουν «διπλοπαρκάρει» κι έχουν μετακινηθεί σχεδόν στη μέση του δρόμου, καθώς τη θέση τους έχει καταλάβει παρκαρισμένο όχημα. Το αποτέλεσμα είναι να δημιουργείται πρόβλημα τόσο στην αποκομιδή, όσο και στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Η εικόνα που δημοσιεύει το pelop.gr αποτυπώνει με σαφήνεια δύο από τα πιο επίμονα προβλήματα της καθημερινότητας στην πόλη: τη διαχείριση των απορριμμάτων και την έλλειψη επαρκών θέσεων στάθμευσης. Παράλληλα, όμως, αναδεικνύει και έναν τρίτο, συχνά υποτιμημένο παράγοντα: την ατομική ευθύνη.

Παρά το γεγονός ότι η απεργία ήταν γνωστή, αρκετοί πολίτες επέλεξαν να απορρίψουν κανονικά τα σκουπίδια τους, αντί να τα διατηρήσουν προσωρινά στις οικίες τους, επιβαρύνοντας περαιτέρω μια ήδη πιεσμένη κατάσταση. Την ίδια στιγμή, η αντικοινωνική στάθμευση –όπως στην περίπτωση της Μαιζώνος– δείχνει έλλειψη σεβασμού προς τον δημόσιο χώρο και τους συμπολίτες.

Η εύρυθμη λειτουργία μιας πόλης δεν εξαρτάται μόνο από τις υπηρεσίες της, αλλά και από τη στάση των κατοίκων της. Και η σημερινή εικόνα της Πάτρας το υπενθυμίζει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο.

