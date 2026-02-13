Πάτρα: Παρουσίαση του μυθιστορήματος «Ο Κάτοικος του Καθρέφτη» στον Μορφωτικό Σύλλογο Κυριών

Μια ξεχωριστή λογοτεχνική εκδήλωση φιλοξενείται στην Πάτρα τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, με την παρουσίαση του νέου μυθιστορήματος της Κατερίνας Κουρή. Η εκδήλωση συγκεντρώνει το ενδιαφέρον φίλων του βιβλίου και της τοπικής πολιτιστικής ζωής.

13 Φεβ. 2026 12:21
Pelop News

Στην Πάτρα παρουσιάζεται τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026, στις 19:00, το μυθιστόρημα της Κατερίνας Κουρή «Ο Κάτοικος του Καθρέφτη», σε μια εκδήλωση που διοργανώνουν οι εκδόσεις Βακχικόν, ο Μορφωτικός Σύλλογος Κυριών Πάτρας και το βιβλιοπωλείο «Γωνιά του Βιβλίου».

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στον χώρο του Μορφωτικού Συλλόγου Κυριών Πάτρας (Λεωφόρος Όθωνος-Αμαλίας 74) και εντάσσεται στο ευρύτερο πολιτιστικό πρόγραμμα της πόλης, που συνεχίζει να φιλοξενεί σημαντικές λογοτεχνικές δράσεις.

Για το βιβλίο θα μιλήσει η ομότιμη καθηγήτρια Ψυχιατρικής του ΕΚΠΑ Μέντη Μαλλιώρη, ενώ η συγγραφέας Κατερίνα Κουρή θα συνομιλήσει με το κοινό, παρουσιάζοντας τις θεματικές και την έμπνευση του έργου της.

Το μυθιστόρημα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Βακχικόν και αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον των αναγνωστών που αγαπούν τη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία. Η εκδήλωση αποτελεί ακόμη μία αφορμή συνάντησης της τοπικής κοινωνίας με το βιβλίο και τη δημιουργική έκφραση.

