Πάτρα: Παρουσιάστηκε η νέα προσβάσιμη εφαρμογή TAXI PATRAS 18300 – Φωνητικός βοηθός, live tracking και ασφάλεια για όλους

Σε κλίμα ιδιαίτερης σημασίας για την τοπική κοινωνία, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Αχαΐας, παρουσιάστηκε την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου η νέα εφαρμογή TAXI PATRAS 18300, ένα ψηφιακό εργαλείο που φέρνει την Πάτρα πιο κοντά στο μοντέλο μιας πραγματικά προσβάσιμης και «έξυπνης» πόλης. Η εφαρμογή δίνει έμφαση στα άτομα με αναπηρία, στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και σε κάθε επιβάτη που ζητά ασφάλεια, διαφάνεια και άνεση στις μετακινήσεις του.

Η νέα εφαρμογή TAXI PATRAS 18300 αποτελεί πρωτοβουλία του Μεταφορικού Τουριστικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης Ράδιο Ταξί Πάτρας, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Δυτικής Ελλάδος. Στόχος της είναι να προσφέρει ένα σύγχρονο, πλήρως προσβάσιμο εργαλείο κλήσης ταξί, που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των πολιτών, με ιδιαίτερη μέριμνα για όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης ή κινητικότητας.

Φωνητικός βοηθός και live tracking

Στην παρουσίαση έγινε αναλυτική αναφορά στις βασικές λειτουργίες της εφαρμογής. Μεταξύ άλλων, ξεχωρίζουν:

Φωνητικός Βοηθός: Επιτρέπει στον χρήστη να αλληλεπιδρά με την εφαρμογή μέσω φωνητικών εντολών, καθιστώντας τη χρήση της ευκολότερη για άτομα με προβλήματα όρασης, κινητικές δυσκολίες αλλά και για ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας.

Υπηρεσία “Live Tracking”: Προσφέρει τη δυνατότητα παρακολούθησης της διαδρομής σε πραγματικό χρόνο, δίνοντας αίσθημα ασφάλειας τόσο στους επιβάτες όσο και στις οικογένειές τους, που μπορούν να γνωρίζουν πού βρίσκεται το όχημα σε κάθε στιγμή.

Όπως επισημάνθηκε, η νέα πλατφόρμα δεν είναι απλώς ένα ακόμη application κλήσης ταξί, αλλά ένα εργαλείο που συνδέεται άμεσα με την έννοια της προσβασιμότητας, της αξιοπρέπειας και της ισότιμης μετακίνησης μέσα στην πόλη.

Υπό την αιγίδα του Επιμελητηρίου Αχαΐας

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Επιμελητηρίου Αχαΐας, αναδεικνύοντας τη συμβολή του εγχειρήματος στην τοπική ανάπτυξη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών μετακίνησης. Στον χαιρετισμό τους, εκπρόσωποι των τοπικών φορέων στάθηκαν τόσο στη διάσταση της επιχειρηματικότητας όσο και στο κοινωνικό αποτύπωμα της εφαρμογής.

Χαιρετισμούς απηύθυναν, μεταξύ άλλων, ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος, η Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής και Οικογένειας Γεωργία Ντάτσικα, η Αντιδήμαρχος Υγείας Βίβιαν Σαμούρη, καθώς και η Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Τυφλών Δυτικής Ελλάδος Φένια Χόρμπα και ο Γραμματέας της Ένωσης Αλέξανδρος Δημητρόπουλος. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου και στελέχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Προς μια πόλη πιο σύγχρονη και ανθρώπινη

Όπως τόνισε ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού Ράδιο Ταξί Πάτρας, Νίκος Καλυβιώτης, η εφαρμογή TAXI PATRAS 18300 είναι ένα ακόμη βήμα προς μια Πάτρα που σέβεται τις ανάγκες όλων των πολιτών και επενδύει στην τεχνολογία για να βελτιώσει την καθημερινότητα. Η πρόθεση των διοργανωτών είναι η εφαρμογή να «αγκαλιαστεί» από το επιβατικό κοινό και να πλαισιωθεί από στοχευμένες δράσεις ενημέρωσης, ώστε να εξοικειωθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι χρήστες με τις νέες δυνατότητες.

