Πάτρα: Πάσχα με πτώση τζίρου κατά 20% – Απολογισμός από εμπόριο, εστίαση και αγορά κρεάτων

Κάθε χρόνο και καλύτερα είναι το γενικό συμπέρασμα σχετικά με την αποτίμηση της κίνησης της φετινής πασχαλινής αγοράς στην Πάτρα, η οποία, κυρίως λόγω των ανατιμήσεων σε πολλά είδη, κινήθηκε χαμηλότερα σε σχέση με το 2025.

Το ρεπορτάζ καταγράφει πτώση τζίρου που κυμάνθηκε περίπου στο 15%-20%, σε σχέση με το Πάσχα του 2025, σε κλάδους όπως το εμπόριο, η εστίαση και τα κρεοπωλεία, τα οποία είχαν την τιμητική τους, λόγω του οβελία.

Οπως αναφέρουν οι επαγγελματίες, καταλυτικός παράγοντας για τη μειωμένη κίνηση, ήταν οι αυξημένες τιμές των καυσίμων και της ενέργειας, οι οποίες έχουν επηρεάσει το μέσο νοικοκυριό και περιορίζουν την κατανάλωση μόνο στα απαραίτητα, όπως τα τρόφιμα, όπου ο τζίρος τους κινήθηκε περίπου στα περυσινά επίπεδα.

Η αύξηση του κόστους ενέργειας και μεταφορών μεταφέρθηκε εν μέρει στις τελικές τιμές των προϊόντων, περιορίζοντας τα περιθώρια κέρδους για τους επιχειρηματίες.

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Το μέλος του ΔΣ του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών και υπεύθυνος επικοινωνίας, Χρήστος Αγγελόπουλος τόνισε τα εξής: «Μέχρι και τη Μεγάλη Τετάρτη η κινητικότητα στην αγορά ήταν υποτονική και μικρότερη σε σχέση με πέρυσι.

Από το μεσημέρι της Μεγάλης Πέμπτης μέχρι και το Μεγάλο Σάββατο, η αγορά δούλεψε πολύ καλύτερα, υπήρξε κινητικότητα και οι καταναλωτές πραγματοποίησαν αγορές. Σαφώς έπαιξε ρόλο το δώρο Πάσχα, που δόθηκε και ώθησε τους πατρινούς να ψωνίσουν.

Ωστόσο, συνολικά σε σχέση με το 2025, υπήρξε πτώση τζίρου που άγγιξε το 20%. Αν συνυπολογίσουμε και τις αυξήσεις στην ενέργεια και στις τιμές των καυσίμων, η απώλεια του κλάδου είναι μεγαλύτερη και υπάρχει προβληματισμός».

ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Ιδια είναι η εικόνα και στον κλάδο της εστίασης, όπου ο επιχειρηματίας και πρόεδρος του Τμήματος Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Γιώργος Κολλιόπουλος, υπογράμμισε: «Η εικόνα που έχουμε είναι ότι τη Μεγάλη Παρασκευή πολλά εστιατόρια ήταν sold out και αρκετά καταστήματα, κυρίως παραλιακά δούλεψαν καλά, την Κυριακή και τη Δευτέρα του Πάσχα.

Επίσης, τη Μεγάλη Εβδομάδα καταγράφηκε αυξημένη κινητικότητα και στα café του κέντρου λόγω των εορταστικών αγορών. Με εξαίρεση αυτές τις ημέρες, υπήρξε μεγάλη καθίζηση στην αγορά και δεν επαρκούν για να καλύψουν τα αυξημένα κόστη.

Η πρόχειρη εκτίμηση είναι ότι η εστίαση είχε πτώση τζίρου περίπου 25%, σε σχέση με το 2025, ενώ με τις τιμές καυσίμων και την ενέργεια να παραμένουν υψηλές, υπάρχει προβληματισμός για την εξέλιξη της καλοκαιρινής σεζόν που ξεκινά σύντομα».

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Στον κλάδο των κρεάτων καταγράφηκε το παράδοξο φαινόμενο πολλοί κρεοπώλες να ξεμείνουν από αρνιά και κατσίκια λόγω της αυξημένης ζήτησης τις τελευταίες ώρες πριν από το γιορτινό τραπέζι.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Κρεοπολών Αχαΐας, Βασίλης Παναγιωτόπουλος δήλωσε τα εξής: «Μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη η αγορά κινήθηκε σε χαμηλά επίπεδα, όμως τις τελευταίες δύο ημέρες υπήρξε τόσο μεγάλη ζήτηση που ξεμείναμε από προϊόντα—όχι μόνο εγώ, αλλά και πολλοί συνάδελφοι, καθώς είχαμε προμηθευτεί μικρότερες ποσότητες λόγω των περιορισμών από την ευλογιά.

Γι΄ αυτό πολλοί αναγκαστήκαμε να προμηθευτούμε κρέατα την τελευταία στιγμή. Παρά την αυξημένη ζήτηση, ο τζίρος δεν έφτασε τα επίπεδα του 2025, καταγράφοντας μείωση περίπου 15%-20%. Οσον αφορά τις τιμές του αρνιού, αυτές διαμορφώθηκαν κατά μέσο όρο στα 16 ευρώ το κιλό στα κρεοπωλεία».

Οπως σημειώνουν παράγοντες της αγοράς, οι καταναλωτές ξόδεψαν περίπου λίγο λιγότερα χρήματα σε σχέση με το 2025, αλλά αγόρασαν σαφώς λιγότερα προϊόντα, με σαφή ένδειξη της μείωσης της αγοραστικής δύναμης, λόγω του πληθωρισμού.

