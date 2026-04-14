Πάτρα: Επιστροφή στην καθημερινότητα για την αγορά, τι άφησε πίσω το πασχαλινό ταμείο

Στους γνώριμους ρυθμούς της επιστρέφει από σήμερα, Τρίτη 14 Απριλίου, η εμπορική κίνηση στην Πάτρα, μετά την ανάπαυλα των εορτών του Πάσχα. Τα εμπορικά καταστήματα της πόλης ανοίγουν ξανά τις πόρτες τους, ωστόσο ο απολογισμός της εορταστικής περιόδου προκαλεί προβληματισμό στον εμπορικό κόσμο της Αχαϊκής πρωτεύουσας.

Παρά την κινητικότητα που παρατηρήθηκε τις τελευταίες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας, οι πρώτες εκτιμήσεις των εμπόρων κάνουν λόγο για «ταμείο μείον». Η πτώση της κατανάλωσης, σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέλεξε το pelop.gr,υπολογίζεται μεσοσταθμικά στο 20% με 30% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, με τους καταναλωτές να περιορίζουν τις αγορές τους στα απολύτως απαραίτητα για το εορταστικό τραπέζι.

Η κίνηση κατά τη διάρκεια των εορτών δεν ήταν ομοιόμορφη. Αύξηση καταγράφηκε κυρίως στα σούπερ μάρκετ, τα καταστήματα τροφίμων και τις μεγάλες αλυσίδες λιανικής. Αντιθέτως σημαντική πίεση δέχθηκαν οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες είδαν τις προσδοκίες τους για τόνωση των εσόδων να διαψεύδονται.

Στελέχη της αγοράς επισημαίνουν ότι το Δώρο Πάσχα, καθώς και οι έκτακτες παροχές, διοχετεύθηκαν κατά κύριο λόγο στην κάλυψη πάγιων υποχρεώσεων των νοικοκυριών, στις δαπάνες μετακίνησης και στα καύσιμα. Η συνεχιζόμενη ακρίβεια στα είδη πρώτης ανάγκης φαίνεται πως έχει συρρικνώσει την αγοραστική δύναμη των πολιτών, αφήνοντας περιορισμένο περιθώριο για αγορές στην ένδυση, την υπόδηση και τα λοιπά εμπορικά είδη.

