Πάτρα: Πένθος για τον Περικλή Νταβλούρο, “έφυγε” η μητέρα του – Συλλυπητήρια του Κ. Πελετίδη

Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στον καθηγητή Καρδιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, Περικλή Νταβλούρο, καθώς και σε όλη την οικογένειά του, για την απώλεια της μητέρας του, Αναστασίας Νταβλούρου.

Στο μήνυμά του ο Δήμαρχος τονίζει τη συμπαράστασή του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, εκφράζοντας τη θλίψη του για την απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου και τη συμπόνοια του προς τους οικείους της εκλιπούσας.

