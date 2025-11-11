Πάτρα: Πένθος για τον Περικλή Νταβλούρο, “έφυγε” η μητέρα του – Συλλυπητήρια του Κ. Πελετίδη
Με λόγια συγκίνησης ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια της μητέρας του καθηγητή Καρδιολογίας Περικλή Νταβλούρου, απευθύνοντας θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του.
Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στον καθηγητή Καρδιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, Περικλή Νταβλούρο, καθώς και σε όλη την οικογένειά του, για την απώλεια της μητέρας του, Αναστασίας Νταβλούρου.
Στο μήνυμά του ο Δήμαρχος τονίζει τη συμπαράστασή του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, εκφράζοντας τη θλίψη του για την απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου και τη συμπόνοια του προς τους οικείους της εκλιπούσας.
