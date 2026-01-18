Πάτρα: Πένθος στην παράταξη Σβόλη

Εφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Πολυχρονόπουλος…

18 Ιαν. 2026 16:25
Pelop News

Ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Δήμου Πατρέων Κώστας Σβόλης, οι δημοτικοί και διαμερισματικοί σύμβουλοι και όλα τα μέλη της παράταξης «Πάτρα Ενωμένη» εκφράζουν τα βαθιά και ειλικρινή τους συλλυπητήρια στο μέλος της παράταξης Κατερίνα Πολυχρονοπούλου-Ασπρούδα για την απώλεια του αγαπημένου της πατέρα Ιωάννη Πολυχρονόπουλου σε ηλικία 90 ετών.

«Σε αυτό το βαρύ πένθος της αγαπημένης μας Κατερίνας, του συζύγου της και όλων των οικείων τους, στεκόμαστε στο πλευρό τους», αναφέρει η ανακοίνωση.

 

