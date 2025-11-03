Πάτρα: Περιφέρεια και “Χαμόγελο του Παιδιού” δημιουργούν Δίκτυο για την Προστασία των Παιδιών

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενώνουν δυνάμεις για την πρόληψη και διαχείριση φαινομένων κακοποίησης, βίας και παραμέλησης ανηλίκων, μέσα από τη δημιουργία του Περιφερειακού Δικτύου Δυτικής Ελλάδας.

Πάτρα: Περιφέρεια και "Χαμόγελο του Παιδιού" δημιουργούν Δίκτυο για την Προστασία των Παιδιών
03 Νοέ. 2025 12:11
Pelop News

Την Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025, στις 12 το μεσημέρι, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32, Πάτρα), η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού» παρουσιάζουν τη «Κοινωνική Συμμαχία για τα Παιδιά», ένα Περιφερειακό Δίκτυο που στοχεύει στην προστασία των παιδιών από κάθε μορφή βίας, παραμέλησης και κοινωνικού αποκλεισμού.

Ένα δίκτυο συνεργασίας για την παιδική προστασία

Το νέο Δίκτυο θα λειτουργεί ως μηχανισμός πρόληψης και συντονισμού δράσεων για την αντιμετώπιση:

  • της κακοποίησης και παραμέλησης ανηλίκων,
  • της σεξουαλικής κακοποίησης,
  • της ενδοοικογενειακής βίας και του σχολικού εκφοβισμού (bullying),
  • της παραβατικότητας ανηλίκων,
  • των κινδύνων από την κακή χρήση της τεχνολογίας και του διαδικτύου,
  • καθώς και ζητημάτων που αφορούν την υγεία και τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών.

Το οδοιπορικό του «Χαμόγελου του Παιδιού» στη Δυτική Ελλάδα

Κατά τη διάρκεια της Συνάντησης θα παρουσιαστεί το οδοιπορικό του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 5 έως τις 21 Νοεμβρίου 2025 σε όλη την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Το οδοιπορικό θα περιλαμβάνει παρεμβάσεις, ενημερώσεις και δράσεις ευαισθητοποίησης για γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς, σε συνεργασία με την Περιφέρεια.

Υπό την αιγίδα των Υπουργείων και της ΕΝΠΕ

Η δράση τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Προστασίας του Πολίτη, καθώς και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), επιβεβαιώνοντας τον εθνικό χαρακτήρα και τη θεσμική της σημασία.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:00 Αχαΐα: «Άκυρες» οι 16 μεταθέσεις – Η ενίσχυση της ΕΛΑΣ ακυρώνεται πριν καν εφαρμοστεί
14:58 «Ο νομός είναι σε οριακή κατάσταση»: Μαζικοί θάνατοι ζώων από ευλογιά στις Σέρρες, σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι
14:51 Κοντογεώργης για ΕΛΤΑ, ΟΠΕΚΕΠΕ και φονικό στην Κρήτη: «Αναγκαίες αποφάσεις, ατυχής επικοινωνία – Η περιφέρεια είναι όρος βιωσιμότητας της χώρας»
14:51 Πάτρα: Ο Δήμος σε πρόγραμμα συλλογής τηγανέλαιων – Τοποθετούνται 200 κάδοι
14:40 ΕΛΤΑ: Το ΠΑΣΟΚ ζητά παρουσία ΕΕΤΤ και ΚΕΔΕ στη Βουλή – Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί Χατζηδάκη για εξηγήσεις
14:38 «Μας έστησαν καρτέρι να μας σκοτώσουν»: Η μάνα της Ευαγγελίας Φουντεδάκη μιλά για το μακελειό στα Βορίζια ΒΙΝΤΕΟ
14:38 Πάτρα: Με ραντεβού οι επισκέψεις στο Ρωμαϊκό και Μεσαιωνικό Υδραγωγείο έως τον Μάρτιο
14:29 Νικόλας Φαραντούρης: «Η Βουλή δεν μπορεί να σταθεί έτσι – Ζητώ άμεση διάλυση και εκλογές»
14:27 Διανομή ειδών ιματισμού και σχολικών από την Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας
14:24 Σιωπή, δάκρυα και φόβος στα Βορίζια: Υπό δρακόντεια μέτρα η κηδεία του 39χρονου, μέσα σε χωριό που μυρίζει μπαρούτι ΒΙΝΤΕΟ
14:19 Κορωπί: Η 40χρονη που ξυλοκοπήθηκε άγρια ζητά την επιμέλεια των παιδιών της – «Φοβάμαι για τη ζωή μου»
14:16 Στην Αθήνα η νέα πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ – «Δεν θα απογοητεύσω την Ελλάδα, τώρα ξεκινάμε»
14:15 Δυτική Ελλάδα: Περισσότερες από 1.400 παραβάσεις για παρεμπόδιση ελεύθερης κίνησης πολιτών τον Οκτώβριο
14:07 ΔΕΗ: βράβευσε 443 παιδιά εργαζομένων που αρίστευσαν στη Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια εκπαίδευση
14:00 Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών: Εξι για την προεδρία – Εκλογές για νέο Πρόεδρο και ΔΣ στις 30 Νοεμβρίου
14:00 Τσατραφύλλιας για το έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: «Ψυχραιμία – Έρχεται φθινόπωρο, όχι κατακλυσμός»
13:49 Λατινοπούλου για ΕΛΤΑ και ευλογιά αιγοπροβάτων: «Η κυβέρνηση δολοφονεί τη δεύτερη Ελλάδα»
13:47 Αν έχεις αδειοδότηση για Φωτοβολταϊκό Πάρκο έως 500kW στην Πελοπόννησο, η CrediaBank σου προσφέρει προνομιακούς όρους χρηματοδότησης*, για να υλοποιήσεις την «πράσινη» επένδυσή σου
13:44 Μαρινάκης για ΕΛΤΑ: «Άστοχος ο επικοινωνιακός χειρισμός» – Δεν αλλάζει η ουσία της απόφασης για τα λουκέτα
13:36 Μακελειό στα Βορίζια: Θρήνος και φόβος για νέο αίμα – Σε “φρούριο” μετατράπηκε το χωριό ενόψει της κηδείας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 03/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ