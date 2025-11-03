Πάτρα: Περιφέρεια και “Χαμόγελο του Παιδιού” δημιουργούν Δίκτυο για την Προστασία των Παιδιών

Την Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025, στις 12 το μεσημέρι, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32, Πάτρα), η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού» παρουσιάζουν τη «Κοινωνική Συμμαχία για τα Παιδιά», ένα Περιφερειακό Δίκτυο που στοχεύει στην προστασία των παιδιών από κάθε μορφή βίας, παραμέλησης και κοινωνικού αποκλεισμού.

Ένα δίκτυο συνεργασίας για την παιδική προστασία

Το νέο Δίκτυο θα λειτουργεί ως μηχανισμός πρόληψης και συντονισμού δράσεων για την αντιμετώπιση:

της κακοποίησης και παραμέλησης ανηλίκων,

της σεξουαλικής κακοποίησης,

της ενδοοικογενειακής βίας και του σχολικού εκφοβισμού (bullying),

της παραβατικότητας ανηλίκων,

των κινδύνων από την κακή χρήση της τεχνολογίας και του διαδικτύου,

καθώς και ζητημάτων που αφορούν την υγεία και τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών.

Το οδοιπορικό του «Χαμόγελου του Παιδιού» στη Δυτική Ελλάδα

Κατά τη διάρκεια της Συνάντησης θα παρουσιαστεί το οδοιπορικό του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 5 έως τις 21 Νοεμβρίου 2025 σε όλη την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Το οδοιπορικό θα περιλαμβάνει παρεμβάσεις, ενημερώσεις και δράσεις ευαισθητοποίησης για γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς, σε συνεργασία με την Περιφέρεια.

Υπό την αιγίδα των Υπουργείων και της ΕΝΠΕ

Η δράση τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Προστασίας του Πολίτη, καθώς και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), επιβεβαιώνοντας τον εθνικό χαρακτήρα και τη θεσμική της σημασία.

