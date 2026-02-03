Πάτρα: Πεταμένα κοτόπουλα στο κέντρο – Απογοητευτική εικόνα στην Κανακάρη και Τριών Ναυάρχων

Η εικόνα προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια, καθώς πρόκειται για ένα από τα πλέον πολυσύχναστα σημεία της πόλης, εγείροντας ερωτήματα τόσο για τη δημόσια υγεία όσο και για την εικόνα του κέντρου.

03 Φεβ. 2026 16:54
Pelop News

Μπροστά σε ένα δυσάρεστο και ασυνήθιστο θέαμα βρέθηκαν το πρωί της Τρίτης περαστικοί στο κέντρο της Πάτρας, όταν αντίκρισαν πεταμένα κοτόπουλα στη διασταύρωση των οδών Κανακάρη και Τριών Ναυάρχων.

Το περιστατικό ανέδειξε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κ. Γιάννης Γεωργόπουλος, ο οποίος κοινοποίησε και σχετικές φωτογραφίες από το σημείο.

(Φωτογραφίες: Facebook – Γιάννης Γεωργόπουλος)

