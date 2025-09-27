Πάτρα – ΠΓΝΠ: Ασθενής εξαφανίστηκε από την καρδιολογική κλινική

Συναγερμός έχει σημάνει στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο και στην Αστυνομία, καθώς ασθενής που νοσηλευόταν στην καρδιολογική κλινική εγκατέλειψε αιφνιδιαστικά τον θάλαμο χωρίς να γίνει αντιληπτός από το προσωπικό.

Πρόκειται για άνδρα που διαμένει στην Πάτρα και αποχώρησε υπό άγνωστες συνθήκες. Η απουσία του έγινε αντιληπτή λίγο αργότερα, με αποτέλεσμα να ενημερωθεί άμεσα η ΕΛ.ΑΣ., η οποία έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό του.

Οι αρχές εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες για την κατάσταση της υγείας του, καθώς πρόκειται για άτομο που χρήζει ιατρικής παρακολούθησης.

