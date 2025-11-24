Πάτρα: Πλήγμα στη διακίνηση ναρκωτικών, σαφές μήνυμα από την τοπική ΕΛ.ΑΣ.

Σύλληψη 36χρονου με πάνω από 12 κιλά κάνναβης. Αποδίδουν οι οργανωμένες επιχειρήσεις της ΕΛ.ΑΣ.

Πάτρα: Πλήγμα στη διακίνηση ναρκωτικών, σαφές μήνυμα από την τοπική ΕΛ.ΑΣ.
24 Νοέ. 2025 9:29
Pelop News

Η Αστυνομία στέλνει σαφές μήνυμα αποφασιστικότητας και μηδενικής ανοχής απέναντι σε φαινόμενα οργανωμένης  εγκληματικότητας και «νταηλικιών» της νύχτας στην Πάτρα. Η συντονισμένη επιχείρηση, η οποία υλοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, οδήγησε στη σύλληψη ενός άνδρα που φέρεται να δραστηριοποιούνταν συστηματικά στην καλλιέργεια και διακίνηση ναρκωτικών, ενώ εμπλέκεται και σε υπόθεση οπλοκατοχής.

Κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης είναι ένας 36χρονος, ο οποίος στο παρελθόν είχε επανειλημμένα απασχολήσει τις Αρχές, όπως και ο αδελφός του, γνωστός για τη δράση του στη νυχτερινή ζωή της Πάτρας και για περιστατικά βίας. Μάλιστα, πρόσφατα είχε εμπλακεί σε επεισόδιο ξυλοδαρμού θαμώνα σε κλαμπ της πόλης, τον οποίο φέρεται να απείλησε και με πιστόλι, γεγονός που είχε προκαλέσει κινητοποίηση στις αστυνομικές αρχές.

Οι έρευνες σε οικία και αποθήκη του συλληφθέντος αποκάλυψαν 12 κιλά και 846 γραμμάρια κάνναβης, κατανεμημένα σε 20 ανισοβαρείς συσκευασίες έτοιμες προς διακίνηση. Παράλληλα, βρέθηκαν 8.190 ευρώ, τα οποία εκτιμάται πως προέρχονται από παράνομες συναλλαγές, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο εξετάζεται, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν επαφές και διαδρομές της εγκληματικής οργάνωσης.

Πηγές της ΕΛΑΣ υπογραμμίζουν ότι οι στοχευμένες επιχειρήσεις θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου περιορισμού της δράσης ομάδων που επιχειρούν να επιβάλουν παρουσία και ρόλο στη νυχτερινή ζωή της πόλης. Στόχος, όπως αναφέρουν στελέχη της ΕΛΑΣ, είναι να «σφίξει ο κλοιός» γύρω από όσους θεωρούν ότι μπορούν να λειτουργούν με όρους παρακράτους, στέλνοντας μήνυμα πως τέτοιες συμπεριφορές δεν θα γίνονται ανεκτές.

Οι Αρχές εμφανίζονται αποφασισμένες να ενισχύσουν την αστυνόμευση, να πατάξουν τα κυκλώματα διακίνησης και να αποκαταστήσουν το αίσθημα ασφάλειας στην αχαϊκή πρωτεύουσα, επισημαίνοντας ότι «η Πάτρα δεν θα γίνει πεδίο δράσης για κανέναν».

