Πάτρα: Πλήγμα στη διακίνηση ναρκωτικών, σαφές μήνυμα από την τοπική ΕΛ.ΑΣ.
Σύλληψη 36χρονου με πάνω από 12 κιλά κάνναβης. Αποδίδουν οι οργανωμένες επιχειρήσεις της ΕΛ.ΑΣ.
Η Αστυνομία στέλνει σαφές μήνυμα αποφασιστικότητας και μηδενικής ανοχής απέναντι σε φαινόμενα οργανωμένης εγκληματικότητας και «νταηλικιών» της νύχτας στην Πάτρα. Η συντονισμένη επιχείρηση, η οποία υλοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, οδήγησε στη σύλληψη ενός άνδρα που φέρεται να δραστηριοποιούνταν συστηματικά στην καλλιέργεια και διακίνηση ναρκωτικών, ενώ εμπλέκεται και σε υπόθεση οπλοκατοχής.
