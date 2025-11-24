Πάτρα: Πλήγμα στη διακίνηση ναρκωτικών, σαφές μήνυμα από την τοπική ΕΛ.ΑΣ.

Η Αστυνομία στέλνει σαφές μήνυμα αποφασιστικότητας και μηδενικής ανοχής απέναντι σε φαινόμενα οργανωμένης εγκληματικότητας και «νταηλικιών» της νύχτας στην Πάτρα. Η συντονισμένη επιχείρηση, η οποία υλοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, οδήγησε στη σύλληψη ενός άνδρα που φέρεται να δραστηριοποιούνταν συστηματικά στην καλλιέργεια και διακίνηση ναρκωτικών, ενώ εμπλέκεται και σε υπόθεση οπλοκατοχής.