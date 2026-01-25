Πάτρα: Πλημμύρισε το κέντρο, «στέγνωσε» η αγορά

Με τις βιτρίνες στο κέντρο της Πάτρας να διαφημίζουν εκπτώσεις που αγγίζουν ακόμα και το 70%, η σημερινή Κυριακή (25 Ιανουαρίου) βρήκε τον εμπορικό κόσμο της πόλης σε μια παράδοξη κατάσταση: η κίνηση στο κέντρο ήταν έντονη αφενός λόγω καλού καιρού, αλλά και γιατί στο κέντρο το πρωί ήταν σε εξέλιξη παιχνίδι του Κρυμμένου Θησαυρού οι τιμές είναι σε χαμηλά επίπεδα, ωστόσο η καταναλωτική κίνηση παραμένει «παγωμένη» και υποτονική.

Πρόκειται για τη δεύτερη Κυριακή των χειμερινών εκπτώσεων, με τα καταστήματα να λειτουργούν προαιρετικά, προσπαθώντας να προσελκύσουν τους Πατρινούς καταναλωτές, που άδραξαν την ευκαιρία του καλού σχετικά καιρού για μια βόλτα στο κέντρο της Πάτρας.

Αν και η λειτουργία είναι προαιρετική, αρκετά από τα καταστήματα στο κέντρο και τα μεγάλα εμπορικά αλυσίδων ήταν ανοικτά και σήμερα Κυριακή 25/1. Παρά το ελκυστικό πακέτο προσφορών (μεσοσταθμικά στο 50%), οι Πατρινοί έμποροι εκφράζουν προβληματισμό. Η αγοραστική δύναμη των πολιτών φαίνεται να έχει εξαντληθεί στις υποχρεώσεις των γιορτών, αφήνοντας την αγορά «υποτονική» παρά την έντονη προβολή των προσφορών.

Σύμφωνα με εκπροσώπους του εμπορικού κόσμου, η απελευθέρωση των προσφορών έχει δημιουργήσει μια συνεχή κατάσταση εκπτώσεων όλο το χρόνο, με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να έχουν χάσει το αίσθημα του «κατεπείγοντος».

