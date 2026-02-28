Πάτρα: Πλήθος στην πλατεία Γεωργίου για τα Τέμπη – «Δεν ξεχνάμε, δεν συγχωρούμε» ΦΩΤΟ

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί η συγκέντρωση στην Πλατεία Γεωργίου Α΄ στην Πάτρα, στο πλαίσιο των πανελλαδικών κινητοποιήσεων για τα τρία χρόνια από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, που κόστισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους.

Το Εργατικό Κέντρο Πάτρας κάλεσε σε απεργιακή συγκέντρωση, με τη συμμετοχή εργαζομένων, σωματείων, μαθητών, φοιτητών, εκπαιδευτικών και συνταξιούχων. Από νωρίς, πολίτες άρχισαν να καταφθάνουν στο κέντρο της πόλης, κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα.

Κεντρικό σύνθημα της κινητοποίησης είναι: «Δεν ξεχνάμε – Δεν συγχωρούμε – Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας», με τους διαδηλωτές να ζητούν την πλήρη απόδοση ευθυνών για την τραγωδία, ενίσχυση της ασφάλειας στις μεταφορές και δημόσιες, ασφαλείς συγκοινωνίες.

Μετά τις ομιλίες που προγραμματίζονται στην πλατεία, θα ακολουθήσει πορεία στους κεντρικούς δρόμους της Πάτρας.

Η σημερινή ημέρα έχει χαρακτηριστεί ως ημέρα πανελλαδικής δράσης, με απεργίες και συγκεντρώσεις να πραγματοποιούνται και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη.

