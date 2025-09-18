Πάτρα: Ποια περιοχή δεν θα έχει νερό λόγω εργασιών την Παρασκευή
Από την αρμόδια Υπηρεσία θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια μείωσης του χρόνου διακοπής υδροδότησης.
Εργασίες σύνδεσης νέου δικτύου ύδρευσης, θα πραγματοποιηθούν αύριο Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου. Λόγω των εργασιών, από την ΔΕΥΑΠ ανακοινώνεται ότι από τις 8.30 π.μ. έως τις 2 μ.μ., αύριο, θα υπάρξει πλημμελής έως και πλήρης διακοπή υδροδότησης στην οδό Στρατή Μυριβήλη.
Η ΔΕΥΑΠ παρακαλεί να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα και ζητά την κατανόηση των συμπολιτών.
